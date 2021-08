C2 Transfer est lancé par Synology

août 2021 par Marc Jacob

Synology annonce le lancement de C2 Transfer, une nouvelle solution cloud conçue pour sécuriser les transferts de fichiers entre les entreprises et leurs clients, partenaires et autres interlocuteurs externes.

Les solutions de stockage sur site de Synology permettent déjà aux entreprises et aux particuliers de relever les défis posés par la gestion des données et notamment la mise en relation des équipes à distance, le partage de fichiers et la collaboration entre les personnes. C2 Transfer est quant à lui destiné à résoudre le problème de la dernière ligne droite : l’envoi par les équipes de fichiers importants et potentiellement sensibles aux clients.

Vérification de l’identité et chiffrement de bout en bout

La plupart des solutions de collaboration de fichiers, qu’elles soient sur le cloud ou sur site, protègent les données grâce à la gestion des autorisations et aux audits de l’activité de chaque compte. Toutefois, les livrables doivent tout de même être envoyés à des interlocuteurs externes qui ne possèdent pas de compte.

C2 Transfer simplifie les choses pour les deux parties et garantit la livraison systématique des fichiers au bon destinataire, même si le lien est accidentellement publié ou partagé avec la mauvaise personne. C2 Transfer vérifie l’identité du destinataire en envoyant un mot de passe unique (OTP) à une adresse e-mail ou à un numéro de téléphone indiqué(e) par l’expéditeur afin de garantir que seule la personne concernée par les fichiers pourra y accéder.

C2 Transfer chiffre les données de bout en bout pour garantir leur confidentialité. Les fichiers sont chiffrés en amont et ne sont pas déchiffrables avant la fin de leur téléchargement par le bon destinataire sur un périphérique sécurisé.

Accélération des flux de travail externes

C2 Transfer est conçu pour faciliter l’envoi de fichiers à vos partenaires et clients externes. Il est particulièrement adapté au travail des services RH, juridiques, financiers, marketing et industriel. C2 Transfer prend en charge les filigranes d’image, les dates d’expiration de téléchargement, les téléchargements à usage unique et les demandes de fichiers pour assurer la sécurité de la réception des fichiers.

Disponibilité C2 Transfer est disponible dès aujourd’hui avec l’abonnement Pro Plan qui propose des comptes autonomes pour les petites équipes et les indépendants. Des plans gérés de manière centralisée destinés aux entreprises plus importantes seront bientôt disponibles.

Essayez gratuitement les fonctionnalités de C2 Transfer grâce à notre évaluation gratuite prolongée de 90 jours, valable jusqu’à fin 2021.