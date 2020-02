C14 Cold Storage de Scaleway est lancé

février 2020 par Marc Jacob

Scaleway annonce le lancement d’une nouvelle version de « C14 Cold Storage » 100% cloud. Intégrée à son offre d’Object Storage grâce à une nouvelle architecture technique, cette nouvelle version de C14 Cold Storage est unique à plus d’un titre. Elle est à la fois la seule solution d’archivage de données du marché, compatible avec les API standards, la seule à bénéficier des normes de sécurité d’un hébergement dans un Datacenter Bunker à 25 mètres sous Paris, et la seule à afficher un tarif aussi compétitif. Le nouveau « C14 Cold Storage » capitalise ainsi sur l’expérience de Scaleway en matière de plateforme d’archivage et d’exploitation de pétaoctets de données.

Une offre pour l’archivage massif de données ultra-sensibles

C14 Cold Storage est entièrement conçu pour les cas d’usage les plus critiques. Outre la gestion du cycle de vie des données, l’offre intègre la protection renforcée par un encodage d’erreur 6+3, une garantie de durabilité de 99,99999999999 % et un service d’assistance client 3§5/24/7 multi-langue. Ainsi C14 Cold Storage répond parfaitement au stockage de données massives (logs ou sauvegardes régulières), comme aux besoins de conservation de pétaoctets de données des secteurs de l’archivage légal et/ou obligatoire, de la recherche, des médias ou de la vidéosurveillance.

Coûts maîtrisés et accès découverte free-tier de 75 Go

Tout en proposant une simplicité d’usage et des performances haut de gamme (vitesse de traitement / qualité des infrastructures), C14 Cold Storage est l’offre la plus compétitive du marché2. Scaleway opte en effet pour un positionnement tarifaire lisible et attractif, sans aucun coût de transfert, d’archivage ou de désarchivage. Par ailleurs, et comme pour Scaleway Object Storage, un volume de 75 Go est offert (free-tier) afin de permettre de tester et d’évaluer les conditions d’archivage proposées avant la transmission de volumes plus importants.