C’est la rentrée des classes ! Sécurisez vos Chromebooks !

septembre 2022 par Bastien Bobe Directeur technique Europe Continentale chez Lookout

Alors que que nos enfants retournent à l’école et utlisent de plus en plus les outils informatiques, l’importance de sécuriser les Chromebooks est devenue une priorité.

Les Chromebooks sont devenus un outil essentiel pour les écoles. Ces appareils constituent un moyen économique pour les élèves de se connecter aux ressources du cloud, de recevoir des instructions et de faire leurs devoirs. Comme les Chromebooks sont très abordables, les éducateurs ont la possibilité de fournir des appareils pour améliorer la productivité, de mettre en place une sécurité adéquate et de réaliser des économies. Que ce soit pour le personnel enseignant ou les parents concernés, la sécurité de ces appareils doit être une priorité absolue. Chrome OS est un périphérique confronté aux mêmes problèmes de sécurité que les périphériques mobiles.

Chrome OS ne dispose-t-il pas d’une sécurité intégrée ?

Il est vrai que Chrome OS, à l’instar d’Android et d’iOS, est plus sûr que les anciens systèmes d’exploitation de deux manières. Tout d’abord, Chrome OS ne permet à personne d’accéder à son kernel - la partie centrale d’un système d’exploitation contrairement à Windows. Cela signifie que, dans des circonstances normales, il est très difficile de compromettre Chrome OS. En outre, les Chromebooks reçoivent automatiquement des mises à jour régulières afin que les vulnérabilités soient corrigées.

De plus, les applications restent indépendantes. Cela signifie qu’un problème avec l’une d’entre elles ne peut pas affecter les autres. Bien que ces deux caractéristiques de Chrome OS le rendent plus sûr qu’un système d’exploitation comme Windows, il ne répond pas à toutes les exigences de sécurité importantes comme l’anti-phishing et l’antivirus. Il s’agit de deux des menaces les plus courantes auxquelles sont confrontés les utilisateurs de Chromebook.

Pouvez-vous utiliser une solution de sécurité ordinaire pour un Chromebook ?

La sécurité traditionnelle des ordinateurs ne peut pas sécuriser les périphériques Chrome OS. Traditionnellement, les outils de sécurité des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables nécessitent un accès au noyau et des autorisations élevées pour analyser les applications sur le périphérique. Cela n’est pas possible avec Chrome OS.

Contre quelles menaces devez-vous protéger les Chromebooks ?

À l’instar des téléphones et des tablettes, il existe désormais d’innombrables moyens de diffuser des liens de phishing malveillants. Vous pouvez recevoir des messages de phishing sur n’importe quelle application, de Google Hangout à Facebook Messenger en passant par WhatsApp. Une fois que vous cliquez sur le lien, les hackers peuvent voler vos informations d’identification ou vous inciter à installer des applications Android ou Chrome malveillantes. Il est important d’utiliser une solution anti-phishing qui vous empêchera d’accéder à un lien malveillant, quelle que soit l’application qui vous l’a envoyé. En outre, la sensibilisation des utilisateurs aux attaques de phishing et à l’ingénierie sociale est un élément essentiel de la sécurisation des Chromebooks. Les utilisateurs doivent comprendre que les attaques de phishing sont l’un des moyens les plus courants de compromettre leur sécurité, et qu’il ne s’agit plus d’une simple escroquerie par e-mail.

Les applications pour Chrome OS, ainsi que les applications Android qui fonctionnent sur les Chromebooks, sont tout aussi sensibles aux logiciels malveillants que les applications pour tout autre système d’exploitation. Sans autorisation élevée pour analyser les applications, l’antivirus pour Chromebooks doit rechercher les comportements d’une menace. En analysant un vaste ensemble de données sur les appareils et les applications Chrome OS, les solutions antivirus modernes peuvent détecter les menaces dans les nouvelles versions des applications afin de vous protéger contre les tout nouveaux virus.

La dernière chose recommandée est de définir des politiques appropriées. Il existe des extensions Chrome malveillantes. Il y a récemment eu une démonstration avérée appelée « Cursed Chrome », qui peut prendre le contrôle total de votre navigateur. Pour vous protéger contre ces menaces, il est conseillé de dresser une liste d’extensions pré-approuvées que vous autorisez vos Chromebooks à installer. De cette façon, vos utilisateurs sont beaucoup moins susceptibles d’installer accidentellement des malwares.

Un appareil moderne exige une solution moderne

C’est de nouveau la période de l’année où les élèves retournent à l’école et où beaucoup d’entre nous continuent à travailler loin du bureau. Les appareils Chrome OS constituent une excellente option pour aider les étudiants et les professionnels à rester au top de leur travail et de leur vie. C’est aussi un excellent moyen d’économiser de l’argent pour pouvoir se permettre de déployer la sécurité.

Lorsque vous envisagez de fournir des Chromebooks à vos étudiants ou aux professionnels, vous devez comprendre qu’ils ne sont pas identiques aux ordinateurs portables ou de bureau. Ils nécessitent une solution de sécurité moderne, tout comme votre smartphone ou votre tablette.