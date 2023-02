C&ESAR 2023 : partagez votre expérience et proposez vos contributions sur le thème « Cybersécurité des équipements périphériques intelligents (Mobiles / IoT / Edge) »

février 2023 par Marc Jacob

L’objectif de C&ESAR est de rassembler et faciliter les échanges entre divers acteurs gouvernementaux, industriels et universitaires ayant un intérêt pour la cybersécurité. Cet événement, à la fois pédagogique et scientifique, rassemble des experts, des chercheurs, des praticiens et des décideurs. Cette approche interdisciplinaire permet aux praticiens opérationnels de connaître et d’anticiper les futures (r)évolutions technologiques, et permet aux académiques et industriels de confronter la recherche et le développement de produits et services aux réalités opérationnelles. Chaque année, C&ESAR explore un sujet différent dans le domaine de la cybersécurité.

Le thème de cette année est : « Cybersécurité des équipements périphériques intelligents (Mobiles / IoT / Edge) ». Ce thème est sous-titré : « Cybersécurité des équipements périphériques semi-autonomes déployés à la périphérie des systèmes d’information, proches des producteurs et consommateurs d’information ». L’appel à communications complet est disponible sur une page web dédiée à l’appel (https://2023.cesar-conference.org/fr/call-for-paper_full/).

C&ESAR sollicite des soumissions présentant des états de l’art ou de la pratique didactiques, des solutions innovantes ou des retours d’expérience pertinents traitant le thème de l’année. Le champ d’application couvre les questions techniques ainsi que les questions sociétales et juridiques.

Parmi les principaux mots-clés, on trouve : cybersécurité, équipement mobile, smartphone, IoT, IIoT, Edge, 5G/6G, Android, iOS, législation et régulation

Le sujet couvre entre autre les sous-thèmes suivants :

– Wireless connectivity technologies (5G/6G, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, LoRa, NB-IoT, Cat M1, Starlink, …)

– Peripheral network protocols (ad hoc networks, mesh routing protocols, 5G network protocols, …)

– Cryptography (lightweight cryptography, multi-party key agreement with little infrastructure support, 5G cryptography, …)

– Hardware support (ARM, Trusted Execution Environment, Secure Element, …)

– Lightweight security mechanisms

– Smartphones OS (iOS/Android) and other lightweight OS

– Supply chain, including application stores

– Attack surface of SPDs (Mobiles, IoT, Edge)

– Forensic of SPDs (Mobiles, IoT, Edge)

– Malware and phishing specifics relating to SPDs (Mobiles, IoT, Edge)

– Security policies and their management

– Privacy and data protection

– Laws and regulations

– Domain specific issues (Industrial IoT, UAV, health devices, autonomous vehicules, …)

Mots clés (tous appliqués dans le contexte des équipements périphériques) : Cybersécurité, Mobiles, Smartphone, Internet des objets (IoT), Edge Computing, Internet of Battle Things (IoBT), Internet of Military Things (IoMT), Android, iOS, 5G, 6G, LoRa, StarLink, Cryptographie (légère), Réseau Ad Hoc (MANET), Connexions d’appareil à appareil (D2D), Malwares, AppStore, Forensic, Trusted Execution Environment (TEE), Secure Element (SE), Politiques de sécurité, Loi, Réglementation

Processus de soumission

La soumission s’effectue en 3 étapes : une déclaration d’intention est d’abord soumise ; puis une proposition (un plan détaillé de 3 à 16 pages, ou directement la version finale de 4 à 16 pages) est soumise ; le comité de programme présélectionne des communications ; les auteurs présélectionnés soumettent une version finale (qui passe un dernier tour de sélection à très fort taux de sélection).

Dates importantes :

– Déclaration d’intention : mercredi 26 avril 2023

– Proposition (plan détaillé ou version finale) de 3 à 16 pages) : mercredi 10 mai 2023

– Version finale (4 à 16 pages) : mercredi 30 août 2023

Site où déclarer son intention et soumettre : https://easychair.org/conferences/?conf=cesar2023