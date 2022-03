Bye-bye Google & co ! Avec Latlas, chacun peut créer son propre moteur de recherche en quelques clics

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Une hégémonie qui n’est pas sans poser de problèmes ! Car dans le même temps, le géant américain a collecté et stocké sur ses serveurs plus de 110 millions de Go de données personnelles.

Les utilisateurs ont aussi de plus en plus de difficultés à faire des recherches sereinement, au vu de l’invasion publicitaire auxquels ils sont confrontés. Car pour les GAFA, il s’agit d’une mine d’or : la publicité en ligne a notamment permis à Google de réaliser 76 milliards de bénéfice net annuel en 2021.

Mais comment réussir à en finir avec tous ces problèmes qui surviennent auprès de la plupart des moteurs de recherche publics actuels ?

La solution consiste à utiliser des alternatives simples et efficaces, comme la création de moteur de recherche grâce au mode SaaS (Software as a Service) ou logiciel en tant que service en français que propose Latlas.pro.