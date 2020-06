Business Developer (H/F)-Pure-player Cybersécurité-CDI -Lyon

juin 2020 par Elite Cyber Group

Poste basé à Aix-Marseille ou Lyon

Chasse - 50%, élevage -20%, suivi de missions et RH, 30%

Périmètre clients/prospects : Grand quart Sud-Est France

Établir, maintenir et développer des relations commerciales et techniques pour les opportunités nouvelles / attribuées

Développez les comptes dédiés en identifiant et en développant des opportunités.

Suivre et soutenir activement l'activité Lead Generation

Offrez des présentations de vente de services pertinentes pour le public.

Démontrer, prouver et aligner les capacités des services pour soutenir les objectifs des clients.

Répondre aux questions des prospects sur les parties commerciales

Rédiger les offres de prestations et conclure les ventes: activités AT, 60% - conseil 25% - Pentest 15% (en valeur)

Négocier les modalités financières de nos prestations de service

Suivi des collaborateurs sur projets clients (RH)

3 ans d'expérience dans un rôle similaire de préférence dans un environnement prestation de services IT

Réelles capacités de chasseur(se), vous saurez développer le business et créer un portefeuille de A à Z

Bonne maîtrise de mapping de compte, vous pitchez la valeur et savez allier la prospection en volume/qualité !

Capacité à prospecter et convaincre des interlocuteurs de haut niveau

Excellent relationnel et très bonnes capacités rédactionnelles

Pure-player Cybersécurité fondé par deux experts techniques, mon client cherche aujourd'hui à renforcer leurs activités et sa présence sur la région Grand quart Sud-Est.Ce modèle entreprise vous parlera si vous aimez être au plus proche de votre management, ici pas d'intermédiaire, la case n+1 vous amène directement aux fondateurs. Prise de décision rapide, flexibilité, agilité, confiance en ses équipes, ouvert à de nouvelles idées, bref des caractéristiques qui prennent tout leur sens et leur valeur durant le contexte bien particulier que nous vivons….« Ceux qui survivent ne sont pas les plus forts mais ceux qui s'adaptent le mieux aux changements." N'est-ce pas ?MissionsProfil :Informations package :- Fixe : 35k€/45k€ selon profil et expérience- Variable non plafonné à objectifs atteints : 15 K€. Sur objectifs annuels, fonction de : des ouvertures de comptes, des nouvelles commandes et du récurrent (sur la marge)- Voiture de fonction (en fin de PE) ou remboursement frais pro, au choix de l'employé + Mac+ téléphone + TR

Salaire : 35k€/45k€ basic + uncapped commissions

Date annonce : 26/06/2020

Date de debut : 26/06/2020

