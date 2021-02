Business Developer

février 2021 par Elite Cyber Group

Bac + 5 Ecole de commerce ou équivalent Master 2

4 ans d'expériences sur un rôle similaire :

Expérience significative sur la vente d'offres Cybersécurité, de préférence CERT, SOC

Maîtriser les techniques de prospection

Maîtriser les techniques de ventes

Maîtriser la négociation commerciale

Marketing

Excellente expression Orale & Ecrite

EliteCyber représente un client Conseil Pure-Player en Cybersécurité basé en plein cœur de Paris (8e arrondissement).Société indépendante, ils ont aujourd'hui plus de 20 ans d'expériences dans le secteur et ont construit leur positionnement autour de leurs équipes d'experts techniques.Ils ont d'ailleurs monté un CERT en interne qui est aujourd'hui reconnu par le CERT-FR et le TF-CSIRT ce qui leur a permis de développer des collaborations avec les autres CERT européens et de développer cette expertise auprès de nouveaux clients.Il recherche aujourd'hui un(e) Business Developer qui aura la responsabilité de développer leurs différentes offres auprès des Clients/ProspectsMISSIONSRattaché(e) directement au Directeur des Opérations, vous aurez pour responsabilité :•Définir une stratégie commerciale à court et à long terme pour développer le portefeuille Client du CERT (Veille en Vulnérabilités Yuno, Cyber-Surveillance Serenety)• Définir une stratégie commerciale à court et à long terme pour la vente d'un nouveau produit d'auto-évaluation en mode SaaS (Evidence)• Prospecter auprès de sociétés de type PME, ETI et Grands Comptes• Participer aux négociations commerciales• Développer les partenariats externes pour la revente de nos servicesPROFILNote : Poste basé à Paris 8e. Déplacement hors IDF à prévoirRémunération: 40k€ à 50k€ salaire fixe + jusqu'à 50k€ de variable#France #PARIS #BD #Businessdevelopment #commerce #commercial #affaires #business #sales #ingéco #ingénieur commercial #chargédaffaires #prospection #prospect #lead #cyber #cybersecurity #perm #permanent #senior #grc #gouvernance #governance #itgovernance #itrisk #compliance #conformité #pssi #riskanalysis #CDI #cert #computeremergencyresponseteam #cybersecurityconsultant #consultantcybersécurité #consultantssi #consultantsécurité #intégrateur #constructeur #editeur #conseil #fw #firewall #firewalling #fortinet #checkpoint #proofpoint #forcepoint #mobileron #adcf5 #proxy #sandboxing #siem #splunk #rapid7 #qualys#itsecurity #infosec #incident #incidenthandling #incidentmanagement #gestiondesincidents #troubleshooting #forensics #siem #dlp #pca #pra #disasterecovery #crisis #crisismanagement #pentest #pentesting #vulnerabilities #vulnerabilityscan #vulnerabilitiesmanagement #log #correlation #securitytools #securityproducts#securityengineer #ingénieursécurité #enduser #clientfinal #job #jobopportunity #cloud #aws #google #google-cloud #datacentr #datacenter #vmware #virtualisation #virtualization €Windows #linux #citrix #google-suite #splunk #symantec #ballabit #one-identity #rapid7 #burp #burp-suite #paloalto #réseau #network #fw #firewall #firewalls #firewalling #F5 #BigIP #ASM #COBIT #TOGAF #cybersecurite #cybersecurity #sécurité-it #itsecurity #cloudsecurity #mobilesecurity #IAM #identityaccessmanagement #gestion-desidentitésnumériques #ad #activedirectory #iaas #paas #api #casb #iot #internetofthethings #IS 2700x #ISO27001 #ISO27002 #ISO27005 #SANS #NIST #CISSP #CISM #GIACGSE #ISC2ISSAP #ISSEP #CCSP #consultant #Cybersecurityengineer #ingénieurcybersécurité #SOC #SecurityOperationcenter #Risques #risk #riskanaysis #anamysederisques #TechnicalSecurity #securitypolicies €Infosec #nformationsecurity #Riskmanagement #ebios #mehari #gapanalysis #international #english

Salaire : 75k€-100k€

Date annonce : 25/02/2021

Date de debut : 25/02/2021

