Bureau Veritas choisit AWS comme principal fournisseur cloud

janvier 2021 par Marc Jacob

Amazon Web Services (AWS), une entreprise d’Amazon.com, Inc., annonce que Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification a sélectionné AWS comme principal fournisseur cloud. En transférant 85 % de ses applications corporate vers AWS d’ici fin 2020, Bureau Veritas sera en mesure de rationaliser ses opérations, réduire ses coûts et gagner en agilité pour fournir rapidement de nouvelles solutions répondant à l’évolution des besoins de ses clients.

Bureau Veritas, qui compte 75 000 employés répartis dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires à travers le monde, accélère depuis un an la migration des applications vers AWS afin de soutenir la transformation numérique de l’entreprise. La société tire parti du large catalogue de services d’AWS pour favoriser son efficacité digitale afin d’homogénéiser ses technologies dans l’ensemble de ses opérations et de développer de nouveaux modèles d’exploitation numériques. Bureau Veritas utilise AWS Elastic Beanstalk pour le déploiement et la mise à l’échelle des applications et services Web, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) pour la gestion de leurs bases de données, et Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour le stockage.

Pour accompagner Bureau Veritas et ses équipes internes dans la migration vers le cloud, AWS a fourni un soutien en matière de conseil, de formation et un accompagnement technique. Bureau Veritas a également bénéficié du Programme AWS d’accélération des migrations (MAP), conçu pour aider les entreprises à gérer et à accélérer efficacement leur parcours de migration tout en optimisant les coûts.

En migrant vers AWS, Bureau Veritas gagne en agilité, ce qui est essentiel lors de la pandémie. En plus d’adapter ses capacités existantes aux directives strictes de distanciation physique, telles que le télétravail, Bureau Veritas a lancé en un temps record l’offre « Redémarrez votre activité avec BV ». Cette suite de solutions accompagne les entreprises de toute taille et tous secteurs dans le redémarrage en toute sécurité de leur activité pendant la pandémie, en les aidant à réduire les risques inhérents à tous les lieux de travail ou de vie des personnes, en formant efficacement les équipes aux bonnes pratiques d’hygiène et en vérifiant que les mesures de protection sont correctement instaurées et mises en œuvre. Grâce à AWS, Bureau Veritas peut vérifier à distance la conformité de ses clients aux protocoles de sécurité et remettre le label « Safeguard ». La solution « Redémarrez votre activité avec BV » a été développée sur AWS en moins de 2 semaines et a été déployée dans 85 pays en quelques jours seulement.