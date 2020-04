Buffalo annonce la nomination de Satoshi Inaba à Buffalo EU.

avril 2020 par Marc Jacob

Satoshi Inaba a occupé des postes clés de management senior ces 15 dernières années dans de nombreuses filiales du siège social de Buffalo, Melco Holdings Inc., que ce soit au Japon, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient ou dans la région Asie Pacifique. Il a ainsi travaillé pour Buffalo de 2004 à 2009, d’abord en tant que Chief Operating Officer pour Buffalo Americas et pendant cinq ans en qualité d’Assistant General Manager de Buffalo APAC. Avant de rejoindre Melco, Satoshi Inaba occupait le poste de Country Manager d’Alcatel. Il y était notamment responsable de la croissance des activités de vente et de marketing sur le marché des switches LAN au Japon. Dans son nouveau poste, Satoshi Inaba est responsable de la gestion de Buffalo EU B.V. pour le marché européen.