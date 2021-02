Bruno Buffenoir rejoint Nutanix au poste de Country Sales Director, France & Afrique Francophone

février 2021 par Marc Jacob

Nutanix annonce la nomination de Bruno Buffenoir au poste de Country Sales Director France & Afrique francophone. Dans le cadre de son nouveau rôle de regional manager, M. Buffenoir aura la responsabilité des différentes activités de Nutanix dans l’hexagone, en Afrique du Nord et dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Avec quasiment trente ans d’expérience dans les technologies de l’information, il apporte aux équipes de Nutanix dont il aura la responsabilité expertise et savoir-faire qui le positionnent aujourd’hui comme un des talents les plus chevronnés de l’écosystème IT en France.

Monsieur Buffenoir a rejoint ServiceNow en 2017 où il a occupé pendant presque quatre ans la fonction de Area Vice-Président. Bruno Buffenoir était directeur Marketing, Alliances et Channel pour l’Europe du Sud, chez Peregrine Systems (2001), puis Regional Director pour cette même zone géographique, jusqu’à l’acquisition de la société par HP. Entre 2006 et 2010, Monsieur Buffenoir dirige l’activité HP Software en France, dont il assure la direction générale. En novembre 2011, il devient Vice-Président et Directeur Général des Ventes, HP France. Dans ce rôle il adressait toutes les typologies de clients et de partenaires pour toutes les offres disponibles dans le portefeuille de HP du poste de travail à l’outsourcing en passant par les infrastructures (serveurs, stockage, réseaux) ainsi que tous les logiciels et services associés. Enfin il prend en charge en 2017 les Alliances Stratégiques, l’OEM et l’IoT pour la zone EMEA.

Bruno Buffenoir est titulaire d’un Master en Finance, Commerce et Marketing de l’école de commerce PSB (Paris School of Business). Il est aussi diplômé de l’INSEAD (Young Manager Program) en 2001. Il a débuté sa carrière comme gestionnaire de comptes à Unisys France, avant de rejoindre IRI Software et Oracle France, où il occupera différents postes de responsabilité, notamment Business Director des applications Oracle SaaS, Marketing Director et Sales Manager pour la business unit Business Intelligence & DataWarehouse. Bruno Buffenoir a pris ses fonctions chez Nutanix le 1er février 2021 et se reporte directement à Jonathan Gosselin, Senior Director of Sales pour la région Southern EMEA