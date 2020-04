British Telecommunication et Ericsson s’associent pour fournir un cœur 5G dual-mode et cloud natif

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Ericsson et British Telecommunication PLC (BT) ont signé un accord pour déployer le cœur 5G dual mode d’Ericsson (Evolved Packet Core et 5G Core), un Packet Core mobile, cloud natif, basé sur des conteneurs pour des services 4G, 5G NSA et 5G SA, fonctionnant comme un seul cœur entièrement intégré.

La solution, intégrée au cloud de BT, constituera un élément clé dans le passage de BT à un réseau IP convergent unique. Elle intégrera l’orchestration et l’automatisation du réseau, y compris les processus de livraison et d’intégration continues (CI/CD), et sera intégrée dans les plates-formes existantes de gestion de l’expérience client de BT en utilisant Ericsson Expert Analytics ainsi que les sondes logicielles intégrées d’Ericsson.

La conteneurisation des fonctions essentielles du réseau permettra à BT de bénéficier d’une plus grande innovation industrielle dans différents domaines, notamment l’automatisation, l’orchestration, la résilience du réseau, la sécurité et des techniques de mise à niveau plus rapides. Le cœur 5G d’Ericsson aidera BT à créer, fournir et améliorer de nouveaux services tels que le haut débit mobile, le network slicing, l’informatique mobile, le support d’applications industrielles verticales mission critique ou encore de services avancés pour les entreprises.