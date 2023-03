Brian Grumbel nommé président d’Armis

mars 2023 par Marc Jacob

Armis annonce la promotion de Brian Grumbel à la présidence d’Armis avec effet immédiat. Brian Grumbel pilotera la stratégie de mise sur le marché (GTM – Go-to-Market) à travers toutes les branches de la société, pour continuer l’accélération de son développement et préparer une future introduction en Bourse. Brian Grumbel sera sous les ordres directs de Yevgeny Dibrov, C.E.O. et co-fondateur d’Armis, et restera membre du comité de direction d’Armis.

A cette nouvelle fonction, Brian Grumbel se concentrera d’abord sur les stratégies de mise sur le marché d’Armis pour les distributeurs, les communautés de nos revendeurs et d’Alliances stratégiques en réalisant des ventes croisées avec la base client de la société, en développant sa croissance dans le secteur public et en investissant dans les équipes commerciales. Brian Grumbel conseillera et soutiendra également l’entreprise dans les domaines de la gestion de la satisfaction client et de l’ingénierie des solutions.

Brian Grumbel est un expert chevronné (plus de 20 ans d’expérience) et multiprimé de la cybersécurité, en particulier dans le développement de stratégies GTM innovantes. Avant de rejoindre Armis, Brian Grumbel a travaillé avec de grandes marques comme Forescout Technologies, Tanium, McAfee et Cisco.

Armis aide à visualiser et sécuriser les environnements opérationnels de certains des plus grands aéroports et ports du monde. La société garantie que les infrastructures critiques et les principaux appareils de production peuvent rester actifs 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, 365 jours par an. Armis aide à sauver des vies en sécurisant les outils médicaux et les environnements de soin dans certaines des plus grandes organisations de santé à travers le monde, en plus de mieux protéger les administrations locales, étatiques et fédérales des cybercriminels, des nations ennemies et d’autres acteurs malveillants.

Les sociétés du Fortune 100 font confiance à notre protection continue en temps réel pour superviser avec tout le contexte disponible tous leurs équipements administrés ou non à travers leurs systèmes d’information, le cloud, les appareils IoT et les appareils médicaux connectés (IoMT), les environnements opérationnels (OT), les systèmes de contrôle industriels et la 5 G. Armis fournit une administration passive de la cybersécurité, une gestion des risques et une application automatique de la politique de sécurité pour chaque élément, qu’il soit physique, virtuel ou dans le cloud.

Armis est devenue récemment un centaure de la cybersécurité en annonçant avoir dépassé les 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents et en devenant le vendeur de solutions de sécurité et de supervision à la plus forte croissance sur le marché.