Brian Goldfarb est le nouveau CMO de Tenable

décembre 2021 par Marc Jacob

Brian Goldfarb est un vétéran de l’industrie qui a occupé des postes de direction dans certaines des plus importantes entreprises au monde, notamment Splunk, Salesforce, Google et Microsoft. Il a rejoint Tenable après avoir travaillé chez Amperity, le numéro un mondial des plateformes de données clients d’entreprise. Goldfarb était CMO et vice-président senior du développement commercial chez Chef Software, qui a été vendu à Progress Software. Il a mené Splunk à travers une transformation majeure du marketing numérique, en tant que directeur du marketing pendant les années critiques de la croissance de l’entreprise. Avant Splunk, il était vice-président senior du marketing chez Salesforce, à la tête d’une équipe marketing mondiale chargée de générer plus d’un milliard de dollars de revenus. Auparavant, il a été responsable du marketing de Google Cloud Platform et a passé près de 10 ans chez Microsoft.