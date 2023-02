BreizhCTF - 17-18 mars 2023 : La filière cyber bretonne se prépare à recevoir à Rennes la plus grande compétition de hackers éthiques

février 2023 par Marc Jacob

Ce challenge, organisé par l’agence régionale Bretagne Développement Innovation dans le cadre de sa mission d’animation de la filière cybersécurité, avec le soutien de la Région Bretagne et de Rennes Métropole, se tient au Couvent des Jacobins au cœur de la capitale bretonne, haut lieu de la culture cyber. Les challengers venus de toute la France, débutants, confirmés, étudiants et salariés, convergent tous pour une nuit complète autour d’épreuves de cybersécurité.

A chaque édition, de nouveaux sponsors viennent rejoindre la dynamique du BreizhCTF. Ce sont des acteurs étatiques, des grands groupes industriels mais aussi des startups et PME qui profitent du BreizhCTF pour entraîner leurs équipes, repérer les talents et travailler leur marque employeur auprès d’une communauté exigeante et très courtisée en ces temps de pénurie de profils.

Quelques temps forts :

• Le Cyber Tour : de 14h à 16h pour découvrir le dynamisme de l’écosystème cyber rennais et les lieux cyber emblématiques : le Digital Square avec l’accueil chez Glimps, le Whoorks avec l’accueil par Sekoia,

• Le challenge de cybersécurité de 21h au lendemain matin 9h : une compétition de hacking informatique de type Capture the Flag. Les épreuves vont réunir 600 passionnés venus de toute la France.

• Le Hack&Job : la Bretagne, place forte de la cyber en France et en Europe, prévoit plusieurs centaines de recrutements par an pour les années à venir dans la cyber. Lors du BreizhCTF, les sponsors de l’événement à la recherche de talents (acteurs étatiques, grands industriels, PME et startups du territoire) vont présenter leurs offres aux étudiants, salariés en reconversion, professionnels, etc.

• Le village des écoles : plusieurs collèges et lycées du territoire pourront aller à la rencontre d’étudiants et de salariés dans la cyber pour échanger sur leurs parcours.

A propos du BreizhCTF

Le BreizhCTF est organisé par Bretagne Développement Innovation, sur une idée originale et à l’initiative de deux membres de Hexpresso (@_SaxX_ et @kaluche_) qui pilotent le pool technique ESN’HACK et insufflent l’ADN du BreizhCTF.

Plus d’infos : https://www.breizhctf.com/

Les chiffres de la cybersécurité :

• En Bretagne : https://www.bdi.fr/fr/projets/cybersecurite/

• A Rennes : https://www.rennes-business.com/fr/pourquoi-rennes/secteurs-excellence/cybersecurite/