Brainwave GRC lance sa première offre SaaS avec le « Role Mining as a Service »

février 2021 par Marc Jacob

Pour ses 10 ans, Brainwave GRC opère une évolution majeure en développant son offre SaaS de solutions verticales prêtes à l’emploi. La première offre dévoilée est Role Mining as a Service et sera disponible dès le 15 février 2021.

Role Mining as a Service concentre une méthodologie éprouvée, fruit des 10 ans d’expérience de Brainwave GRC sur le sujet, qui s’appuie sur une technologie innovante disponible en mode SaaS.

Ce nouveau service résout d’emblée les trois principales difficultés des projets de role mining : la construction d’un modèle de rôles dans un environnement professionnel qui évolue constamment, la capacité à analyser une volumétrie colossale de données, et l’implication des nombreux acteurs métier dans le projet.

Les dernières innovations embarquées sont un condensé de toute l’expérience de Brainwave GRC :

Two-Way Analysis : l’approche unique de Brainwave GRC pour assurer des résultats de qualité. Nos experts et partenaires s’appuient sur cette méthodologie éprouvée et cette technologie innovante pour animer des ateliers interactifs avec les équipes et dégager des rôles pertinents.

RoleFinder intelligence : la fonctionnalité pour révéler les suggestions de rôles en un clic. En se basant sur des algorithmes intelligents, la solution permet de révéler les rôles au travers d’une représentation graphique intuitive.

Role Mining Advisor : un guide virtuel pas à pas détaillé, qui propose des conseils méthodologiques à chaque étape, et qui évalue les risques associés au projet afin de s’assurer de sa réussite.