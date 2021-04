Box lance un ensemble de fonctions de sécurité pour faire progresser le Content Cloud

avril 2021 par Marc Jacob

Box, le spécialiste de la gestion de contenus dans le cloud a présenté des fonctions de sécurité plus avancées pour éviter les fuites de données accidentelles et pour mieux protéger les contenus dans le cloud.

Parmi celles-ci figurent une fonctionnalité améliorée de classification automatique qui s’étend au contenu existant et de nouvelles capacités de traitement des exceptions pour les dispositifs de contrôle Smart Access dans Box Shield. Box a également déployé une série d’améliorations de la sécurité de son produit principal, notamment des mises à jour de la gestion des identités et des autorisations.

Box Shield permet de réduire les risques et d’identifier de manière proactive les menaces potentielles provenant des collaborateurs ou les comptes compromis. Depuis la sortie de Box Shield en octobre 2019, Box a ajouté de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités pour apporter des contrôles intégrés et une détection des menaces directement aux flux de travail dans Box. En outre, tous les clients de Box ont accès aux contrôles de sécurité et de confidentialité robustes intégrés dans le produit Box de base.

Box a amélioré la classification dans Box Shield de la manière suivante :

• Grâce à une technologie de Machine Learning avancée, l’auto-classification dans Box Shield s’étend désormais aux contenus existant dans Box. Grâce à ces améliorations, la classification automatique de Box Shield s’étend aux contenus actifs lorsque les utilisateurs téléchargent, modifient, déplacent, copient, partagent ou ajoutent de nouveaux collaborateurs.

• Une intégration plus poussée avec Microsoft Information Protection (MIP), qui importe les étiquettes de classification de Microsoft et applique des contrôles de sécurité en ligne basés sur la classification dans Box. Annoncée en mars, cette intégration permet aux clients des deux plateformes de s’assurer que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux données confidentielles et que les informations sensibles ne sont pas partagées involontairement.

• Box Shield a également créé des autorisations de modification de la classification plus granulaires, ce qui donne aux administrateurs de la sécurité et de l’informatique la possibilité de choisir qui peut modifier la façon dont le contenu est classé.