Box lance la nouvelle version de Box Shuttle

février 2021 par Marc Jacob

Box annonce le lancement de la nouvelle version de la solution Box Shuttle qui permet de migrer plus facilement, plus rapidement et à moindre coût de grandes quantités de contenu, y compris les autorisations et les métadonnées vers Box Content Cloud.

Avec Box Shuttle, les clients ont accès à des experts pour la mise en place de la stratégie et l’exécution du changement des processus de gestion pour favoriser l’adoption et à une technologie de pointe qui permettra aux organisations d’accélérer leur transformation digitale. Box Shuttle est désormais le programme de migration de contenu complet le plus économique sur le marché de la gestion de contenu dans le Cloud.

Avec la nouvelle version de Box Shuttle, les clients peuvent :

• Exploiter à la fois les connecteurs sur site et dans le cloud qui permettent une migration à l’échelle du pétaoctet à partir de plus de 15 systèmes sources, y compris les partages de fichiers, SharePoint, OneDrive, Google Workspace, Egnyte, Documentum, OpenText, FileNet, et plus encore vers le Box Content Cloud.

• Établir des partenariats avec les principaux experts en migration de contenu pour planifier et exécuter les projets de migration, en mettant notamment l’accent sur le changement organisationnel afin de garantir l’adoption et la satisfaction des utilisateurs finaux.

• Réaffecter le contenu à différents propriétaires ou modifier les autorisations pendant la migration, ce qui permet une restructuration et une réorganisation sans aucun temps d’arrêt.

• Préserver le contexte critique du contenu grâce à des configurations simples qui permettent de migrer les métadonnées existantes et l’historique des versions de fichiers dans Box.

• Accélérer le rythme de migration vers des centaines de téraoctets par jour grâce à des algorithmes propriétaires qui optimisent automatiquement l’utilisation du réseau et les volumes des API pour améliorer la vitesse de téléchargement.

• Renforcer la confiance grâce à des rapports de migration en temps réel, à la visualisation et au suivi des événements afin de fournir un aperçu des performances et des résultats de la migration.