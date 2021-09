Box lance l’application Box pour la nouvelle marketplace Zoom

septembre 2021 par Marc Jacob

L’application Box pour Zoom donne aux utilisateurs un accès direct à leur contenu sans qu’ils aient à quitter la plateforme Zoom. Cela permet de rationaliser et de rendre plus productif les collaborateurs puisqu’ils peuvent parcourir, prévisualiser et partager leurs fichiers Box directement depuis Zoom. L’application Box app for Zoom est également dotée de la sécurité, de la conformité et de la gouvernance de niveau entreprise de Box, garantissant ainsi aux utilisateurs la protection de leurs informations sensibles.

Cette intégration est un exemple concret de la manière dont les entreprises les plus performantes privilégient les intégrations harmonieuses afin d’apporter des réponses aux problèmes du monde professionnel d’aujourd’hui.