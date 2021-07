Box lance Box Sign

juillet 2021 par Marc Jacob

Box a commencé à déployer Box Sign, sa fonction native de signature électronique, pour les clients Business et Enterprise, sans coût supplémentaire. Avec le lancement d’aujourd’hui, Box Sign offre des signatures illimitées et un ensemble robuste d’API, permettant aux entreprises de numériser et de moderniser la façon dont les accords sont gérés et régis dans le cloud. Après le déploiement de Box Sign, la fonctionnalité de base sera incluse dans tous les offres commerciales de Box et les fonctions avancées qui aident à automatiser les cas d’utilisation de signature électronique complexes et à haut volume seront disponibles dans les offres de niveau supérieur.

En février, Box a fait l’acquisition de SignRequest, une société leader dans le domaine de la signature électronique basée sur le cloud, et a développé Box Sign sur sa technologie de pointe. Intégrée nativement à Box, cette nouvelle fonctionnalité réduit les coûts commerciaux des outils de signature électronique tiers tout en améliorant la productivité des équipes et des individus.

Les fonctionnalités de Box Sign comprennent :

• La possibilité d’envoyer des documents à signer électroniquement directement depuis Box à quiconque, y compris à ceux qui n’ont pas de compte Box, ce qui permet une expérience transparente pour l’expéditeur et le signataire.

• Des signatures sécurisées et conformes puisque Box Sign hérite du profil de sécurité et de conformité de Box, notamment HIPAA, SOC, ISO, FedRAMP, etc.

• Nouvelles fonctionnalités de Box Sign dans l’intégration Box for Salesforce, qui permettent aux clients de générer et d’envoyer des accords de confidentialité, des contrats et bien plus encore, directement depuis Salesforce.

• L’accès à une expérience de développeur de classe mondiale, y compris un ensemble robuste d’API Box Sign, une documentation riche et des guides de " démarrage ".

Box Sign est disponible dès aujourd’hui pour certains clients Box et sera étendu à tous les clients dans les mois à venir.

Les clients disposant des offres Box Business et Enterprise auront accès aux fonctionnalités suivantes sans frais supplémentaires :

• Un nombre illimité de documents à envoyer pour signature depuis l’application web Box ;

• La possibilité de signer et de demander des signatures, avec quatre champs standard (signature, date, case à cocher et texte) ;

• La possibilité de demander une signature à quiconque, qu’il ait ou non un compte Box ;

• Des modèles pour les processus communs et reproductibles, comme les accords de confidentialité ;

• Des rappels par e-mail et des notifications d’échéance pour maintenir les projets sur la bonne voie ;

• Prise en charge du routage de documents en série et en parallèle, afin qu’une série d’utilisateurs puisse signer un document de manière séquentielle ou en même temps ;

• Suivi en temps réel et contrôles des utilisateurs par les administrateurs de Box ;

• Des contrôles de sécurité comprenant l’authentification du signataire par e-mail et un indicateur de sceau d’inviolabilité ;

• Une allocation de documents à envoyer pour signature depuis des applications tierces et personnalisées, avec des documents supplémentaires disponibles à l’achat ;

• Un accès aux APIs ouvertes de Box Sign.