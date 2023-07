Box intègre Microsoft 365 Copilot

juillet 2023 par Marc Jacob

Box, Inc. annonce un nouveau plugin pour l’outil de travail AI de nouvelle génération de Microsoft, Microsoft 365 Copilot. Le nouveau plugin permettra de créer plus de valeur au sein des organisation en utilisant Microsoft 365 Copilot pour rendre les fichiers Box plus utiles et plus précieux que jamais. En outre, Box a annoncé des mises à jour de ses intégrations avec Microsoft 365 qui fournissent aux clients communs des fonctionnalités améliorées pour le partage, l’édition et la collaboration au sein de Microsoft Teams ainsi que des produits Office, notamment Word, Excel et PowerPoint.

Le plugin Box pour Microsoft 365 Copilot permettra aux clients d’exploiter facilement le Box Content Cloud par le biais d’interactions avec Microsoft 365 Copilot. Au lieu de passer du temps à chercher des informations dans des fichiers et des dossiers enregistrés à travers Microsoft et Box, cette nouvelle intégration permettra aux utilisateurs de :

● Synthétiser et résumer rapidement tous leurs documents Box partagés dans Teams pour en tirer des enseignements des collaborateurs.

● Poser des questions sur le contenu partagé pour en déduire les principales étapes d’un projet existant.

● Limiter le besoin de faire défiler les Chats et les Channels afin de se mettre plus rapidement au courant des conversations et des nouveaux apprentissages.

Renforcement de Box pour Microsoft 365 Capabilities

En plus du plugin pour Microsoft 365 Copilot, Box a publié plusieurs nouvelles améliorations de son intégration broaderTeams pour optimiser la façon dont les utilisateurs trouvent, prévoient, accèdent et travaillent avec leurs fichiers Box tout en collaborant avec leurs collègues et partenaires. Avec cette intégration améliorée, les utilisateurs peuvent :

● Partager et modifier les notes Box directement dans les chats et canaux de Team, ce qui permet d’unifier le contenu et de réduire la fragmentation au sein d’une organisation.

● Accorder des autorisations instantanées pour synchroniser automatiquement l’accès des utilisateurs aux fichiers dans Box et Teams, ce qui permet de maintenir une sécurité de pointe de Box sur l’ensemble des contenus.

● Appliquer des politiques d’accès pour désactiver les points d’entrée OneDrive et SharePoint pour les groupes, en plus des politiques d’accès individuelles et à l’échelle de l’entreprise.

Box pour la co-création de documents Microsoft Office est désormais disponible pour les clients du Semi-Annual Enterprise Channel, dans le cadre de la version 2302 de Microsoft disponible depuis juillet 2023. Grâce à cette capacité améliorée, tous les utilisateurs peuvent bénéficier :

● De plus de flexibilité pour collaborer en temps réel sur des fichiers dans les apps de bureau Microsoft Word, PowerPoint et Excel - avec toutes les modifications sauvegardées automatiquement dans Box.

● D’une productivité accrue grâce à l’accès aux fonctionnalités avancées dans l’ensemble des apps de bureau Microsoft Office.

● De la possibilité de prévisualiser, d’accéder, de modifier et de partager des fichiers à partir de Box Drive, de l’application web Box et de la fonctionnalité "Add a Place" des applications de bureau Office.

Ensemble, Box et Microsoft offrent déjà une gamme d’intégrations pour améliorer la productivité et la collaboration pour les utilisateurs communs. Les clients de Box peuvent rationaliser la collaboration en accédant et en partageant le contenu de Box directement dans les canaux ou les chats Teams et peuvent ouvrir, modifier et enregistrer les fichiers Box directement dans Microsoft Word, PowerPoint et Excel. Les utilisateurs d’Outlook peuvent éliminer les risques et les problèmes liés aux pièces jointes en convertissant les pièces jointes sortantes en liens partagés Box et maintenir le contrôle des versions en enregistrant les pièces jointes entrantes dans Box à partir de n’importe quel appareil. En outre, le connecteur Box pour Microsoft Graph permet aux utilisateurs de trouver le contenu de Box avec Microsoft Search, à travers plusieurs canevas de recherche, tels que SharePoint, Microsoft 365 Home, et Microsoft Search Bing.

Disponibilité

Box déploiera son plugin pour Microsoft 365 Copilot au fur et à mesure que Microsoft mettra son service à la disposition des clients éligibles. Les clients de Box et de Microsoft 365 peuvent dès aujourd’hui utiliser la fonction de coécriture Box for Office, le connecteur Box pour Microsoft Graph et les fonctionnalités de productivité et de collaboration améliorées de Teams.