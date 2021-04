Box annonce que KKR investit 500 millions de dollars dans l’entreprise

avril 2021 par Marc Jacob

Box annonce que KKR, un des principaux fonds d’investissements privés au monde, a investi 500 millions de dollars dans l’entreprise. Grâce à son expertise dans le secteur des technologies, l’investissement de KKR est une marque de confiance et de soutien envers Box. L’entreprise va ainsi accélérer sa stratégie et accompagner, via Box Content Cloud, les clients dans la modernisation de leur manière de travailler et leur transformation digitale.