Box acquiert SignRequest, entreprise de signature électronique

février 2021 par Marc Jacob

Box annonce son intention d’acquérir le fournisseur de signatures électroniques SignRequest. L’entreprise souhaite ainsi développer Box Sign, un système de signature électronique intégré nativement dans Box, sans frais supplémentaires pour les clients. Alors que les entreprises accélèrent leur transformation digitale et dans cette nouvelle ère de travail hybride, la simplification des opérations électroniques est plus importante que jamais.

• Quel que soit le secteur d’activité, la façon dont les entreprises opèrent en ligne a considérablement progressé. Or, l’industrie de la signature électronique est un marché à forte croissance - plus de 20 milliards de dollars - et seul un tiers des entreprises l’ont adoptée.

• Les opérations de transaction, nécessitant une signature, sont l’une des principales barrières qui empêchent les entreprises de transférer entièrement leurs processus vers le cloud. Des dispositifs complémentaires existent, mais ils sont coûteux et nécessitent des plateformes et des contrats annexes.

C’est fort de ce constat que Box va acquérir SignRequest et développer Box Sign. Plus de 100 000 entreprises utilisent déjà Box, et en intégrant Box Sign, les clients auront facilement accès à des processus de signatures électroniques simplifiées et sécurisées dans le cloud.