Boursorama renouvelle sa confiance en NTT et fait évoluer son réseau WAN vers le SD-WAN nouvelle génération de NTT

décembre 2019 par Marc Jacob

NTT Ltd. annonce la prolongation de la collaboration pluriannuelle, établie il y a 15 ans, entre Boursorama, entreprise à l’origine du premier portail d’informations financières et économiques en France Boursorama.com et de Boursorama Banque, leader de la banque en ligne en France, et NTT.

Suite au lancement de la nouvelle entité NTT Ltd. le 1er juillet 2019, qui fusionne les 28 marques du groupe NTT, dont NTT Communications, NTT Ltd. fait évoluer le réseau WAN MPLS de Boursorama avec une solution SD-WAN nouvelle génération basée sur la technologie Silver Peak, complétée par des services managés et en mode Cloud, dans le cadre d’un contrat de quatre ans.

Boursorama Banque accueille près de 2 000 nouveaux clients chaque jour et lance régulièrement de nouveaux services. La banque avait besoin d’un réseau WAN ultra-performant, capable d’optimiser les expériences client sur les plateformes web et mobiles. Elle souhaitait en parallèle renforcer la sécurité des données bancaires et améliorer la visibilité de l’usage du réseau.

Pour atteindre ces objectifs, NTT privilégie une approche centrée sur les services et la technologie. Le SD-WAN interconnecte les sites français et européens de Boursorama Banque via des liaisons fibre sécurisées avec cryptage de bout en bout. Cette solution managée aide à simplifier le schéma de gestion de pilotage pour la banque. En fournissant une seule interface et une orchestration des réseaux 24/7, elle contribue à simplifier la gestion de son réseau WAN et ainsi à faire gagner du temps aux équipes IT.

Ainsi, Boursorama Banque bénéficie de nouveaux avantages :

• Une meilleure gestion des workloads et des performances réseau grâce à des outils de suivi et d’analyse en temps réel de l’intégrité du réseau, des flux de données et de l’utilisation de la bande passante,

• Un décuplement de la bande passante pour fluidifier le trafic et la synchronisation des bases de données clients,

• Un accès on-demand à des services virtuels (en mode Cloud) tels que l’accélération des applications et la prévention des intrusions.

Eric Azoulay, IT Production Director chez Boursorama, commente : « Le SD-WAN de NTT nous fournit la performance nécessaire pour assurer une fluidité des transactions et une expérience client plus efficace sur nos plateformes. Boursorama Banque a donc toutes les cartes en main pour absorber son objectif de croissance de 3 millions de clients d’ici à 2021 et poursuivre le lancement de nouveaux produits et services. »

Le SD-WAN pourra également répondre aux besoins futurs, tels que l’intégration de la 4G ou la 5G, ou la connectivité aux plateformes cloud public grâce à notre service NTT Direct Cloud Connect.