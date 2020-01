Bosch et Milestone Systems innovent dans la recherche intelligente de données au service de la sécurité

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Milestone Systems est heureux d’annoncer le lancement d’un plug-in sur la plate-forme Milestone XProtect en collaboration avec Bosch. Cette innovation permet d’appliquer des critères de recherche après l’enregistrement des données par la caméra.

La nouvelle génération de systèmes de vidéosurveillance - dotée de logiciels à haute performance et de fonctions d’analyse vidéo avancées - permet déjà l’intervention en temps réel sur des événements critiques pré-configurés. Aujourd’hui Milestone Systems et Bosch vont bien plus loin dans l’innovation en permettant l’analyse a posteriori des données, avec de nouveaux critères de recherche et indépendamment de toute condition préalablement fixée dans le système. Déjà largement utilisée dans le domaine médico-légal pour fournir des preuves de culpabilité et des reconstitutions de la dynamique exacte d’un accident ou d’un crime, imaginez à présent le potentiel offert par un VMS doté de ce nouveau plug-in dans le cadre des enquêtes !

Grâce à l’intégration du plugin Bosch Forensic Search dans Milestone XProtect, il sera donc possible d’utiliser une seule plate-forme pour rechercher et analyser les données de plusieurs caméras du même système de vidéosurveillance une fois que les images ont déjà été capturées et enregistrées.