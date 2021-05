Boris Lecoeur Cloudflare France : Nous avons misé sur des solutions de protection globales

mai 2021 par Marc Jacob

Cloudflare, créé en 2009 est spécialisé dans la sécurité, la fiabilité et la performance de tout ce qui peut être connecté à Internet. La société a ouvert des bureau en france en septembre dernier et a nommé Boris Lecoeur en tant que Directeur Générale de Cloudflare France. Pour lui, Cloudflare a misé sur des solutions de protection globales qui soient efficaces partout et tout le temps, quels que soient les modes de travail (sur site où à distance).

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Boris Lecoeur : Cloudflare est un leader mondial de la cybersécurité, créé en 2009 et spécialisé dans la sécurité, la fiabilité et la performance de tout ce qui peut être connecté à Internet (site web, applications, APIs, utilisateur). Notre mission est de construire un internet meilleur et de rendre simples, abordables et rapides à mettre en oeuvre des technologies traditionnellement complexes et coûteuses

Au même titre que l’infrastructure s’est déplacée des datacenters vers le Iaas et les applications vers le SaaS, Cloudflare révolutionne la partie réseau et sécurité en proposant des solutions cloud native et Saas sur ces domaines traditionnellement hébergés dans les datacenters des clients.

L’entreprise propose toute une gamme de services de edge computing fournissant sécurité, performance et fiabilité (SASE) parmi lesquels la protection contre les attaques DDoS, un pare-feu pour les applications Web (WAF), la gestion des BOTs malveillants, des services pour protéger les employés (ZeroTrust), le service de DNS le plus performant au monde et une plateforme de développement serverless unique qui nous permet d’innover plus rapidement que n’importe quel autre acteur dans ce domaine pour développer ou enrichir les services, un serveur de noms de domaine et un serveur proxy inversé.

Aujourd’hui Cloudflare protège et accélère plus de 15% de l’internet mondial et nous bloquons chaque jour 80 milliards d’attaques. Ce volume alimente nos modèles de machine learning et nous permet d’avoir une connaissance profonde de tout ce qui se passe sur internet pour offrir à nos clients la meilleure performance et sécurité. Le réseau de Cloudflare compte le plus grand nombre d’interconnexions à internet avec plus de 7100 réseaux connectés. Nous servons plus de 30 millions de propriétés Internet dans le monde grâce à notre propre infrastructure de réseau Anycast, qui couvre plus de 200 villes dans plus de 100 pays, y compris la Chine continentale.. Dans la région EMEA, celui-ci s’étend dans 78 villes dont 23 en France.

GSM : quelles sont vos gammes de services phares pour 2021 ?

Boris Lecoeur : Avec la pandémie de la Covid-19 et le recours massif au télétravail, nous avons observé une recrudescence de la cybermenace. Cela suppose donc de repenser les stratégies de défense. C’est dans ce cadre que l’offre Cloudflare One a été lancé en 2020 et continue à être enrichi avec de nouvelles fonctionnalités couvrant l’ensemble du spectre SASE (Secure Access Service Edge) tel que nommé par le Gartner.

Ainsi, chez Cloudflare, nous avons misé sur des solutions de protection globales qui soient efficaces partout et tout le temps, quels que soient les modes de travail (sur site où à distance).

Récemment, nous avons ainsi lancé Magic WAN, une solution qui remplace les anciennes architectures WAN par le réseau de Cloudflare pour offrir une connectivité à l’échelle mondiale, une sécurité via le cloud et de meilleures performances. Nous avons aussi dévoilé Magic Firewall qui est un pare-feu réseau grâce auquel les entreprises peuvent sécuriser leurs collaborateurs, leurs filiales, leurs datacenters et leur infrastructures Cloud. Et enfin nous avons lancé Browser Isolation, un service de navigation zero trust qui s’exécute dans le cloud, loin des réseaux et des terminaux, les isolant ainsi des attaques.

La seconde préoccupation majeure que nous observons concerne la protection des données. C’est pourquoi nous avons commercialisé Data Loss Prevention, qui permet de standardiser et mettre en cohérence les règles selon lesquelles les données peuvent quitter l’entreprise.

En dernier lieu, nous avons lancé la Data Localisation Suite qui permet notamment pour les clients Européens de s’assurer du respect des réglementations en matière de confidentialité des données en définissant de manière précise les règles et les localités du traitement et du stockage de leurs données

GSM : Quel est votre rôle dans votre entreprise ?

Boris Lecoeur : Je suis directeur général de Cloudflare en France, j’ai rejoint Cloudflare en septembre 2020 pour ouvrir le bureau français après avoir dirigé les activités d’Amazon Web Services en France et au préalable divers postes de direction chez Adobe Systems, Documentum et EMC.

GSM : Comment accompagnez-vous les services de votre entreprise ?

Boris Lecoeur : Nous avons une offre adaptée aux entreprises avec des équipes de compte dédiées, comprenant des accounts Managers, des Solutions Engineer et des Customers Success Manager. Ces équipes dédiées à nos clients Entreprises sont les garants du succès de nos projets clients. Nous fournissons également un support dédié pour les entreprises avec le niveau de standards de services le plus élevé et des SLAs de 100%

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Boris Lecoeur : Aujourd’hui, les applications sont hébergées partout : dans le Cloud Public, sur du Saas, dans les datacenters de nos clients... Les utilisateurs et les clients sont également distribués partout. Internet devenant le nouveau réseau d’entreprise, il est nécessaire d’avoir un réseau de edge computing au plus proche des utilisateurs et des applications. Cloudflare est le leader de cette transformation. Celle-ci est déjà en cours, elle est inéluctable et amène de grands bénéfices notamment en termes de fonctionnalités Cloud natives, les plus avancées en matière de cybersécurité. Pour la première fois également, l’accroissemenet du niveau de sécurité se fait avec une amélioration de la performance et de l’agilité aux bénéfices des métiers. C’est ce que constatent nos clients de tout type et de toute taille. Les plus grandes entreprises comme l’Oréal ou Allianz, des entreprises du secteur public comme la RATP, des sites d’e-commerce comme Galerie Lafayette ou les plus grandes startups comme Backmarket, OpenClassRoom, SendinBlue. C’est une aventure passionnante et enrichissante qui améliore l’ensemble des organisations avec lesquelles nous travaillons.