Borealis choisit Qlik pour renforcer la prise de décision data-driven

mai 2021 par Marc Jacob

Borealis, fournisseur international de solutions innovantes dans le domaine des polyoléfines et acteur européen dans les domaines des produits chimiques de base et des engrais, ainsi que du recyclage mécanique des plastiques, a fait appel à Qlik® pour répondre à ses besoins en matière de données et d’analytique.

Borealis souhaitait mettre en place un processus d’approvisionnement efficace, depuis la demande d’achat jusqu’au paiement de la facture, tout en traitant des volumes de données de plus en plus vastes provenant de sources multiples. Pour répondre à cet objectif Borealis a opté pour la plateforme analytique Qlik Sense® en mode SaaS, qui permet de réduire les dépenses tout en facilitant la prise de décisions business pertinentes.

« L’analyse des données est d’autant plus cruciale pour notre processus d’approvisionnement que, comme beaucoup de grandes entreprises, nous disposions d’une très grande quantité de données et nous n’avions aucun moyen de faire le lien facilement entre toutes ces informations provenant de différentes sources, » déclare Ivan Bozov, Procurement Intelligence Specialist chez Borealis. « Alors que les outils d’analyse standard que nous utilisions auparavant nous permettaient de produire seulement des rapports statiques et prédéfinis, le moteur associatif de Qlik rassemble toutes les informations relatives à l’approvisionnement en un seul endroit. Cette différence est un atout majeur qui permet à nos collaborateurs de prendre des décisions mieux informées. »

« Nous avions besoin d’une source unique de vérité qui réunisse l’ensemble de nos données pour pouvoir les analyser et obtenir des enseignements qui débouchent sur des actions concrètes et encouragent la prise de décisions sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise. Grâce à Qlik, nos équipes disposent de plus de temps pour se consacrer à des tâches à plus haute valeur comme l’analyse des tendances et l’identification d’opportunités de réduction des dépenses, » ajoute-t-il.

« Nous sommes heureux d’accompagner Borealis dans sa démarche consistant à réunir toutes les informations relatives à son approvisionnement en un seul endroit, » déclare Wolfgang Kobek, SVP EMEA chez Qlik. « L’entreprise bénéficie désormais d’une transparence complète concernant ces données, depuis la demande d’achat jusqu’au paiement de la facture, et ses décisions commerciales s’appuient dorénavant sur des faits plutôt que sur des conjectures. »

Qlik est la plateforme SaaS analytique complète qui ouvre la voie vers une nouvelle génération d’analytique. Le moteur associatif analytique unique, l’IA sophistiquée et la plateforme cloud très performante de Qlik permettent à Borealis de donner à ses employés les moyens nécessaires pour prendre de meilleures décisions au quotidien, devenant ainsi une entreprise véritablement data-driven.