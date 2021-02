Bonnes pratiques : comment protéger les enfants sur les réseaux sociaux, par Acronis

Le Safer Internet Day (Journée de la sécurité sur Internet) est un événement mondial pour promouvoir un Internet meilleur auprès des enfants, leurs parents et la communauté éducative et encourager les comportements responsables en ligne. A cette occasion, Acronis spécialiste de la cybersécurité, réalise une infographie afin de réduire les risques d’utilisation des réseaux sociaux par les plus jeunes (visionnage de vidéos de suicide, contenus pornographiques, « Chat » avec des inconnus »….) et pour qu’ils puissent s’en servir en toute sécurité. L’équipe d’Acronis Cyber Security propose quelques conseils pratiques sur la manière dont les parents peuvent protéger leurs enfants.

Top 5 des bonnes pratiques pour mieux protéger les enfants sur les réseaux sociaux.

1. Passer en compte privé

Bien que les comptes soient publics par défaut, vous pouvez passer à un compte privé. Assurez-vous que les informations personnelles sont "cachées" et que les paramètres de confidentialité sont activés afin que seuls vos amis puissent voir leurs messages, leurs photos et des informations telles que leur date d’anniversaire ou leur école.

2. Réfléchir avant de poster

Étant donné qu’Internet est un outil "partageable", demandez à votre enfant de réfléchir avant de poster : "Est-ce que ça me dérangerait si on faisait une capture d’écran et qu’on la diffusait ? Certains enfants partagent trop d’informations, ce qui peut les mettre en danger. Rappelez à vos enfants qu’une fois qu’ils ont publié quelque chose en ligne, l’image/le message/la vidéo peut être copiée, partagée et sauvegardée partout sur Internet sans leur permission - même s’ils suppriment l’image originale.

3. Expliquer la fonction « blocage » et la fonction « signaler »

Lorsque vous bloquez quelqu’un sur Tik Tok, Instagram, Facebook et autres, il ne pourra pas voir vos messages ni rechercher votre compte. Vous pouvez également supprimer vos followers (en les bloquant) si vous ne souhaitez plus qu’ils voient vos messages. Comme pour Facebook, les pirates informatiques ont tendance à créer de faux comptes sur Instagram. Ils utilisent les informations d’autres personnes pour se faire passer pour quelqu’un qu’ils ne sont pas. Vous pouvez signaler une personne qui se fait passer pour vous ou pour une personne que vous connaissez sur Instagram via le centre d’aide d’Instagram.

4. Vérifier les paramètres

Certains réseaux sociaux, tels que TikTok, permettent aux parents de désactiver certaines fonctions comme la messagerie directe, de filtrer les contenus pour adultes ou de limiter le temps d’affichage sur l’écran de leurs enfants.

5. Etre à l’écoute des problèmes

Il est important d’en discuter avec les enfants et de s’assurer qu’ils savent qu’ils peuvent faire part de leurs inquiétudes et parler de tout ce qui pourrait se passer sur les réseaux sociaux avec leurs parents, sans craindre de conséquences négatives. La cyber intimidation peut avoir de graves conséquences et doit être traitée dès le début avant qu’elle ne s’intensifie.