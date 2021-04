Bon anniversaire Zero Trust ! C’est au tour des machines d’assurer la sécurité du cloud

Bon anniversaire Zero Trust ! C’est au tour des machines d’assurer la sécurité du cloud

avril 2021 par Chris Kent, directeur Marketing Produits chez HashiCorp

Il y a plusieurs années, John Kindervag, analyste chez Forrester Research et « parrain » du modèle de sécurité Zero Trust, remettait en cause la sécurité des périmètres et mettait en garde contre les infrastructures de réseau et de sécurité réseau obsolètes parce que spécifiques à un site. « Il est temps d’adopter des pratiques de sécurité aussi sophistiquées que celles des cyberattaquants d’aujourd’hui » dit Kindervag.

Il y a dix ans, la naissance du cloud computing avec AWS et Azure et la révolution iPhone et iPad marquaient le début de l’ère de la numérisation : applications, data et logiciels devenaient accessibles hors des sites des opérateurs. La sécurité périmétrique est devenue obsolète.

La pandémie de la COVID-19 n’a fait qu’accélérer l’expansion de la numérisation, entraînant une flambée des risques posés à la cybersécurité. En l’espace de quelques mois, le télétravail est devenu la norme ; l’authentification depuis l’extérieur du bureau par VPN ou RDP a fait un bond de 60 %. Inévitablement, la cybercriminalité a également augmenté à une cadence similaire.

Les entreprises ont réagi à cette menace croissante, notamment en accélérant la mise en œuvre de politiques et technologies Zero Trust.

Toutefois, comme la plus grande partie des accès se passe maintenant en dehors du périmètre et dans le cloud, garantir la sécurité et bloquer les intrusions malveillantes posent deux problèmes : la complexité et la portée. Le cloud est élastique, flexible, et permet une immense variété de transactions de tous types. Un vrai casse-tête.

La nature dynamique des connexions et transactions sur le cloud fait en sorte que les adresses IP sont devenues éphémères. Alors qu’elles étaient sécurisées dans un périmètre défini, elles se multiplient et disparaissent au fil des fluctuations des systèmes. Et tout se complique encore avec les accès depuis différents appareils ayant chacun sa propre adresse IP. Les systèmes basés sur IP sont devenus presque impossibles à gérer, et ne garantissent plus la sécurité.

Une autre approche de la gestion du cloud implique l’utilisation du référentiel ITIL. Avantage : il est complet et immense. Désavantage : il est immense, et donc lent à réagir. Par exemple, un rapport IBM de 2018 a indiqué qu’il faut en moyenne 197 jours pour identifier une violation et 69 jours pour la contenir ! Mais ce n’est pas tout : l’autre problème des systèmes basés sur ITIL c’est qu’ils manquent d’efficacité : ils sont incapables de réagir en temps réel, ce qui complique leur suivi et leur gestion.

Approche opérationnelle

Les systèmes IP et ITIL font apparaître les lacunes des systèmes basés sur le cloud et la difficulté d’y instaurer le Zero Trust. En cause, le manque d’intégration et d’uniformité dans les outils et procédures.

Quand on interroge les organisations sur le sujet du cloud, on constate que les principales préoccupations concernent le manque d’outils et de procédures, et la variété de technologies et d’administrateurs. Le Zero Trust est une approche, une charpente, bien plus qu’un produit. Il oblige non seulement à repenser le modèle de sécurité, mais à revoir également la manière dont le cloud est géré. La gestion des outils et processus doit être centralisée et automatisée.

D’abord l’identité, puis l’automatisation

Le modèle Zero Trust est basé sur l’identité. Toutes les études s’accordent à dire que la cause principale de la plupart des atteintes à la sécurité est le vol des identifiants.

Dans un système basé sur l’accès et la sécurité par identifiants, c’est une machine ou une personne qui doit authentifier l’utilisateur et déterminer ce qu’il sera autorisé à faire.

Dans un modèle de cloud organisé selon un modèle Zero Trust, politiques et procédures sont codifiées pour contrôler les autorisations, les accès, le trafic et les configurations réseau pour les temps d’exécution et les fournisseurs. Pour que cela fonctionne, il faut centraliser la gestion et l’administration de ces politiques et procédures. Cela garantit la sécurité : les noms d’utilisateur, mots de passe, jetons d’API et autres actifs essentiels à l’autorisation et à l’authentification et dont les pirates s’attaquent généralement, sont souvent éparpillés dans nos infrastructures, par exemple dans Dropbox ou sur un wiki où ils sont faciles à pirater et difficiles à protéger.

La centralisation permet un contrôle et une protection gérés depuis un point central. En cas de violation, il est plus facile de déterminer qui avait accès, et quand.

De plus, la centralisation vous donne un accès direct à la gestion des outils de sécurité tels que jetons, noms d’utilisateurs, mots de passe, etc. Le fondement de cette approche est l’automatisation. Elle facilite l’utilisation et l’application des politiques et procédures et la codification des accès et autorisations. Elle permet d’obtenir la sécurité Zero Trust à l’échelle de votre système. Elle gère le trafic et les accès basés sur l’identité sans intervention humaine.

Les organisations qui mettent en œuvre des technologies de sécurité automatisées gagnent un temps précieux et peuvent faire des économies substantielles en cas de violation.

CONCLUSION

Zero Trust sur le cloud est bien plus qu’une technologie, une boîte à outils ou une culture de sécurité. C’est une restructuration de votre approche du cloud et la centralisation de vos systèmes de sécurité. Lorsque vous gérez votre cloud de cette manière, vous avez la base nécessaire pour créer un modèle Zero Trust adaptable et capable de résister à la complexité qui remis en cause la sécurité du périmètre.