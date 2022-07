Board of Cyber nomme François-Charles Fachon au poste de Channel manager

juillet 2022 par Marc Jacob

François-Charles Fachon est nommé Channel manager de Board of Cyber afin de développer et piloter son réseau de partenaires.

Expert de la relation client et du développement commercial, François-Charles Fachon aura pour mission de recruter, former et accompagner des partenaires spécialistes en cybersécurité, sous le statut de distributeur ou bien d’agent.

François-Charles Fachon a commencé sa carrière chez Dimelo en tant que responsable de la relation client avant de rejoindre Sprinklr, le géant mondial de la gestion unifiée de l’expérience client. En 2017, il retrouve Dimelo en tant que Directeur des Alliances Stratégiques, en charge du développement du réseau de partenaires CCaaS (Contact Center as a Service). En 2018, à la suite de l’acquisition de Dimelo par RingCentral, il gère également les partenariats UCaaS, en France et en zone EMEA, avant d’être promu Channel manager de RingCentral en 2020.

En juin 2022, François-Charles Fachon est nommé Channel Manager de Board of Cyber.

Agé de 43 ans, il est diplômé de l’Institut des sciences de l’entreprise et du management (ISEM).

Avec déjà plus de 100 clients, Board of Cyber est aujourd’hui un acteur européen incontournable de la gestion du risque cyber. Sa plateforme SaaS Security Rating® répond aux besoins des entreprises et des organisations d’évaluer et d’améliorer en continu leur performance cyber.