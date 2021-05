BlueTrusty lance une offre de “Stress Test aux Ransomwares”

mai 2021 par Marc Jacob

Le but du Stress Test est de fournir une évaluation à un moment précis pour un compte utilisateur et un ordinateur donné de son exposition et de sa résistance aux vecteurs d’attaques des groupes de ransomwares modernes, c’est-à-dire leurs Techniques, Tactiques et Procédures (TTPs). Il joue donc un rôle clé de réassurance et de sensibilisation des entreprises sur les sujets des ransomwares.

Concrètement, l’offre de Stress Test proposée par BlueTrusty couvre 10 thématiques et plus de 80 points de contrôles parmi lesquels nous pouvons citer : les mises à jour logicielles, le cloisonnement réseau, la sécurité des applications, le filtrage de contenu des emails et de la navigation web, la détection des intrusions, la sauvegarde des données, les droits des utilisateurs ou encore le niveau de préparation aux incidents de sécurité et la sensibilisation des collaborateurs. Ainsi le comportement des ransomwares récents les plus fréquents est émulé, et la protection efficace ou défaillante du poste de travail est constatée.

Réalisée par les équipes de BlueTrusty sur un nombre limité de postes et de comptes utilisateurs qui ont valeur d’échantillons, ce test inclut des contrôles techniques et organisationnels.

Une fois ces étapes réalisées, un rapport est remis par les équipes de BlueTrusty : une note globale sur 10, une analyse synthétique multi-axes, un aperçu du positionnement (benchmarking) de l’entreprise cliente prenant en compte son industrie et sa taille et un ensemble détaillé de recommandations actionnables et pragmatiques pour chaque item. Enfin, une session d’environ 1 heure en téléconférence avec un expert est effectuée afin de débriefer sur le test et répondre aux éventuelles questions.