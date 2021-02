BlueJeans Events : une nouvelle dimension pour vos événements virtuels - 23 mars I 11h00

février 2021 par Marc Jacob

Nous vous avons préparé un Webinaire pour vous présenter en Live et en conditions réelles toutes les fonctionnalités les plus innovantes de notre plateforme BlueJeans Events. Cette démo Live vous permettra de découvrir en direct tout ce qui distingue notre solution des autres concurrents du marché. BlueJeans Events offre l’excellence d’une diffusion professionnelle en studio, combinée à l’interactivité des participants et aux fonctions puissantes de la gestion d’événements, le tout sur une seule et même plateforme très simple d’utilisation.

Au cours de ce webinaire “événement”, vous découvrirez notamment comment :

• Diffuser du contenu dans un format permettant une véritable interaction avec les participants, et un engagement en temps réel pour qu’ils restent engagés de bout en bout

• Créer des opportunités de réseautage virtuel pour votre entreprise, vos clients, vos acheteurs et leurs pairs

• Permettre un contrôle simple et complet pour l’organisateur de l’événement grâce à un tableau de bord complet pour les modérateurs

• Mettre en œuvre des stratégies événementielles virtuelles réussies et écouter les témoignages de clients exposant leurs stratégie, ainsi que la transition réussie vers des événements virtuels avec BlueJeans

• Mieux comprendre les options d’aide pour les événements de grande ampleur grâce aux explications des experts BlueJeans.

Vous pourrez poser toutes vos questions lors de cette session.

Ce webinaire est plus particulièrement destiné aux fonctions dans les domaines de la Communication Marketing, de la production audiovisuelle et des directions Informatiques. Rejoignez-nous sur la plateforme BlueJeans Event : Mardi 23 Mars à 11h00 CET.

Dans l’attente de vous retrouver en mars prochain pour cette session de démonstration et de questions/réponses. Sincères Salutations,

Matthieu Douvenou

BlueJeans Enterprise Account Manager

BlueJeans Events : une nouvelle dimension pour vos événements virtuels Découvrez en Live et en conditions réelles toutes les fonctionnalités les plus innovantes de notre plateforme BlueJeans Events, et ce qui la distingue des autres concurrents du marché. BlueJeans Events offre l’excellence d’une diffusion professionnelle en studio, combinée à l’interactivité des participants et aux fonctions puissantes de la gestion d’événements, le tout sur une seule et même plateforme très simple d’utilisation. Mardi 23 Mars I 11h00 CET (durée : 60 mn)

S’inscrire :

https://info.verizonenterprise.com/...