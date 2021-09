Blue inaugure un nouveau bâtiment dédié au confort de ses équipes

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Après 4 mois d’étude et de discussion en collaboration avec les équipes, Blue a opté pour un nouvel aménagement de ces 500 m2 disponibles faisant place à plus de convivialité et permettant de nouveaux usages innovants :

250 m2 sont désormais dédiés à 5 salles de réunion spacieuses mais aussi à de nouveaux espaces de coworking pour favoriser le dialogue et la sérendipité ;

100 m2 sont réservés à une salle de détente comportant des jeux collectifs (billard, baby-foot, table de ping-pong, bornes d’arcade, etc.), ainsi qu’une salle de repos.

Enfin, une salle de sport de plus de 80 m2 comportant de nombreux équipements sportifs est à disposition 24/7 des collaborateurs.