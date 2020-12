Blue Soft Group poursuit sa stratégie de croissance en région avec l’acquisition de Coaxys

décembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Fondée en 2013 par 5 passionnés, Coaxys est une ESN spécialisée dans le développement d’applications web, le responsive design et les plateformes natives. Elle accompagne ses clients dans leur réflexion mais également dans le développement, le déploiement et l’évolution de logiciels métiers et de systèmes d’information. Coaxys emploie aujourd’hui 25 ingénieurs, pour un chiffre d’affaires de plus de 2M€.

Avec l’acquisition de Coaxys, société historiquement rouennaise, Blue Soft Group élargit sa présence territoriale et s’implante dans la région Grand Ouest. Cette acquisition est la 12ème opération de croissance externe du groupe depuis sa création il y a 12 ans.

Après le rachat d’un ultra-spécialiste des solutions Microsoft à Lyon en 2019 et d’un pure player de l’assurance de personnes niorto-parisien en mars 2020, Blue Soft continue son développement avec l’acquisition de Coaxys, et souhaite désormais s’implanter dans les Hauts-de-France.