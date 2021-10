Bloom accélère son développement avec une nouvelle levée de fonds de 11 millions d’euros et scelle un partenariat stratégique avec Dassault Systèmes

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Bloom, première plateforme d’intelligence artificielle dédiée à l’analyse qualitative, prédictive et stratégique des réseaux sociaux, annonce une levée de fonds de 11 millions d’euros, pour amplifier sa technologie unique et propriétaire d’inférence sociale. Cette levée de fonds implique les actionnaires historiques et Dassault Systèmes, elle est appuyée par 2,5 millions d’euros de financements de la BPI.

Bloom annonce également un partenariat stratégique avec Dassault Systèmes, leader mondial des univers virtuels pour l’innovation durable. Avec cette levée de fonds et ce nouveau partenariat, Bloom confirme l’attractivité et la pertinence de son approche fondée sur la modélisation de la dynamique des influences, pour comprendre, anticiper les nouvelles tendances et ainsi participer aux grands défis technologiques et sociologiques du monde.

Depuis le début de la pandémie liée au COVID-19, l’usage des réseaux sociaux s’est accru pour devenir un nouvel espace de consommation et d’échanges considérable, dans un contexte de fragmentation de l’information. L’analyse fine de leurs données s’est donc, plus que jamais, révélée d’une importance stratégique pour les marques afin de saisir des opportunités ou anticiper des crises. Cette nouvelle levée de fonds, conjuguée à l’alliance stratégique avec Dassault Systèmes, permettra à Bloom de compléter sa plateforme technologique, de passer à l’échelle et d’étendre son marché à l’international.

Bruno Breton, fondateur et CEO de Bloom se félicite de la dynamique positive liée à ces diverses annonces : Pour nous, cette levée de fonds et cette alliance avec Dassault Systèmes sont une opportunité majeure. Les échanges publics entre les communautés recèlent des données et des opinions d’une richesse et d’une qualité incroyables, et ne sont à ce jour, que partiellement exploités. Nous sommes entrés dans une ère dominée par les influences du consommateur, du patient, et du citoyen. L’analyse profonde de ces influences révèlent des signaux faibles, des tendances qu’il faut capter et traiter. Les données qualifiées seront ensuite bonifiées par les technologies de modélisation collaborative de Dassault Systèmes en fonction du client et de son secteur. Bloom entre dans une nouvelle étape de diffusion de sa technologie et son expertise.

Alors que les industries ont besoin d’imaginer de nouvelles solutions à l’ère de l’expérience, Bloom et Dassault Systèmes apporteront aux entreprises des perspectives nouvelles issues du quotidien et de l’imaginaire des citoyens, des patients et des consommateurs. Dassault Systèmes renforce ainsi l’écosystème de sa plateforme 3DEXPERIENCE avec un partenaire d’excellence dans l’univers de l’intelligence de l’information. Bloom et Dassault Systèmes ouvrent le nouveau marché du « Strategic Social Insight », pour transformer les approches traditionnelles du marketing et de l’analyse stratégique. Dassault Systèmes combinera le savoir-faire de Bloom avec sa connaissance mondiale des industries pour proposer aux clients des offres combinées, enrichissant son portefeuille « Industry Solution Experiences » sur la plateforme 3DEXPERIENCE. La startup s’appuiera par ailleurs sur le cloud d’hyperconfiance 3DS OUTSCALE pour proposer à ses clients une autonomie stratégique dans l’analyse des données sociales.