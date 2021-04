Blancco obtient la certification CSPN de l’ANSSI pour son logiciel d’effacement sécurisé et certifié des données Blancco Drive Eraser (V6.12)

avril 2021 par Marc Jacob

Blancco Drive Eraser est le logiciel d’effacement définitif et sécurisé des données sur les disques durs, tous formats et toutes technologies (SSD et NVMe compris) de Blancco Technology Group. À la suite de l’effacement des disques d’ordinateurs, serveurs et autres environnements de stockage, un rapport infalsifiable d’effacement est signé numériquement et publié automatiquement, constituant ainsi la preuve tangible et incontestable attendue lors d’audits internes ou externes (CNIL).

Déjà certifiée, approuvée et recommandée dans de nombreux pays (BSI, Common Criteria, ADISA, OTAN, Infosec et autres organismes directeurs) Blancco confirme la robustesse et l’efficience de sa solution.

Cette nouvelle certification CSPN dans la catégorie « EFFACEMENT DE DONNÉES » a été délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) au terme d’une évaluation rigoureuse menée par l’ANSSI et son laboratoire agréé AMOSSYS.

Dans un contexte des évolutions réglementaires (GDPR/RGPD, PCI DSS, ISO 27001, …) cette certification CSPN de l’ANSSI est une garantie forte pour les décideurs en charge de la gestion des risques et de la conformité réglementaire IT.