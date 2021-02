BlackRock s’appuie sur Snowflake pour lancer un Data Cloud Aladdin

février 2021 par Marc Jacob

En réunissant Aladdin, la plateforme leader dans le domaine des technologies de gestion d’actifs, et le Data Cloud de Snowflake, le Data Cloud d’Aladdin permet à ses clients d’étendre l’utilisation des données à l’ensemble de leur organisation, libérant ainsi la créativité et augmentant l’efficacité opérationnelle. BlackRock s’est associé à Snowflake pour sa capacité unique à répondre aux diverses exigences des clients d’Aladdin, et pour sa vision commune visant à éliminer les silos de données dans l’industrie. BlackRock sera l’un des partenaires fondateurs du programme « Powered by Snowflake ». Les deux entreprises collaboreront pour répondre aux besoins évolutifs de la communauté de gestion d’actifs dans le but de rendre les données plus accessibles et plus exploitables.

Le Aladdin Data Cloud de BlackRock est une évolution de la solution d’entrepôt de données Aladdin existante et fait partie d’une suite de nouvelles fonctionnalités qu’Aladdin prévoit de déployer en 2021 dans le cadre d’Aladdin Studio, la plateforme de la société permettant aux développeurs de personnaliser, de créer et de collaborer sur leur instance d’Aladdin. Conçue pour fonctionner sur tous les principaux fournisseurs de cloud, la solution tire parti de capacités sophistiquées de sécurité et de gouvernance des données dans le cloud. Chaque client d’Aladdin Data Cloud accédera à un magasin de données indépendant, géré de manière centralisée, préchargé avec de riches ensembles de données Aladdin en amont et en aval, qui peuvent ensuite être complétés par des sources de données propriétaires et tierces, permettant aux entreprises d’accéder à leurs données critiques et de les interroger sur une seule et même plateforme cloud.