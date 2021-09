BlackBerry sécurise les communications à haut risque

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

BlackBerry Limited annonce la mise à jour de son offre SecuSUITE® for Government. Celle-ci permet de fournir un chiffrement certifié de bout en bout de tous les appels téléphoniques et messages instantanés pour les gouvernements et les entreprises.

Les entreprises et les responsables gouvernementaux du monde entier sont de plus en plus la cible d’attaques de type « écoute coordonnée », pouvant compromettre des données et discussions sensibles ou trahir des opérations majeures. SecuSUITE® protège ces personnes contre l’usurpation d’identité, la collecte de métadonnées et l’interception des communications.

La technologie SecuSUITE® for Government protège aujourd’hui 18 gouvernements dans le monde contre les écoutes électroniques, des niveaux d’autorisation « non classifié » jusqu’à « secret défense ». SecuSUITE® a été certifié conformément aux critères communs, garantissant aux agences gouvernementales la sécurité de leurs communications mobiles.