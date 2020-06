BlackBerry répond à 96% des menaces qui pèsent sur les entreprises selon un rapport de Frost & Sullivan

juin 2020 par Marc Jacob

BlackBerry Limited présente les conclusions d’un rapport du cabinet indépendant Frost & Sullivan qui établit que Blackberry est capable de sécuriser l’ensemble des terminaux IoT et plus de 96% des cyber-menaces existantes.

Le rapport examine le paysage des cybermenaces et les risques associées pouvant impacter les entreprises et auxquels la suite de solutions de BlackBerry apporte une réponse. Après avoir estimé et catégorisé les attaques (en matière de prévention grâce à la sécurité réseau ou à la sécurisation des terminaux), Frost & Sullivan a établi que 96% des attaques sont adressées par les outils de sécurité de BlackBerry. Le cabinet estime que ce pourcentage pourrait augmenter compte tenu de la prolifération et de l’importance croissante des dispositifs IoT.

Outre le potentiel de BlackBerry à répondre à un besoin global des entreprises, Frost & Sullivan a également évalué la capacité de BlackBerry à adresser des problématiques de sécurité en fonction des secteurs ou applications critiques.

Le rapport souligne la capacité de BlackBerry à apporter une réponse particulièrement adéquate aux industries qui s’appuient largement sur l’utilisation de terminaux IoT, comme c’est le cas dans le domaine de la fabrication des voitures connectées par exemple.

« Le rythme effréné de l’innovation technologique, combiné au besoin croissant de mobilité des entreprises et des particuliers, participent à l’extension considérable de la surface d’attaque. En 2020, la cybercriminalité devrait coûter près de 5 000 milliards de dollars aux entreprises. Côté dispositifs connectés, une augmentation de 167% par rapport à 2019 est également attendue, portant à 67 milliards le nombre de dispositifs en circulation d’ici 2025 », explique Roberta Gamble, Partner & Vice President chez Frost & Sullivan. « Il n’est pas question pour les organisations de savoir si elles seront confrontées ou non à des cyberattaques, mais plutôt de savoir quand elles le seront. Elles doivent absolument faire de la protection des terminaux une de leurs priorités stratégiques. Collaborer avec un acteur comme BlackBerry, qui dispose des technologies nécessaires pour sécuriser l’intégralité des données et des communications d’une entreprise, est le moyen le plus efficace de garantir la sécurité, la résilience et la continuité des activités ».