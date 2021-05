BlackBerry renforce ses capacités XDR

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

BlackBerry Limited annonce le lancement de BlackBerry® Optics 3.0, la nouvelle version de sa solution EDR cloud. La marque met également sur le marché BlackBerry® Gateway, son tout premier produit dédié au ZTNA (accès réseau basé sur le Zéro Trust) et doté d’une intelligence artificielle. Avec une approche basée sur l’IA et axée sur la prévention, les nouvelles fonctionnalités des solutions BlackBerry dédiées à la sécurité des endpoints et des réseaux contribueront à faire prendre un nouveau tournant à la stratégie de détection et de réponse étendue (XDR) de la marque.

La nouvelle architecture cloud-native et le système de requête avancée compris dans la solution Optics 3.0 font partie intégrante de la stratégie XDR de BlackBerry. Avec Optics 3.0, les capacités de détection des menaces et de réponse automatisée basés sur l’Edge et l’IA s’exécutent directement sur les endpoints, permettant le traitement – quasiment – en temps réel des incidents. Les données télémétriques, médico-légales et les alertes qui en résultent sont stockées dans le réservoir de données situé dans le cloud, ainsi que les données télémétriques non liées aux endpoints. Les professionnels de la sécurité peuvent alors interroger et analyser les multiples sources de données télémétriques afin d’obtenir une meilleure visibilité et un état précis de l’environnement de sécurité d’une entreprise.

BlackBerry® Gateway marque l’entrée de BlackBerry dans l’environnement ZTNA dédié aux applications SaaS et sur site. Basée sur l’approche « Prevent First and Protect First », l’architecture Zero Trust de cette solution aide les entreprises et organisations à réduire les risques liés à l’accès au réseau en supposant que chaque utilisateur, endpoint et réseau est potentiellement hostile – jusqu’à ce que leur identité soit vérifiée. Au fur et à mesure que la société développe son architecture XDR, Gateway fournira des données de télémétrie ZTNA qui seront ajoutées au réservoir de données dans le cloud.

Lorsqu’elle est intégrée au produit dédié à la sécurité des endpoints et basée sur l’IA BlackBerry® Protect, la solution Gateway de BlackBerry offre une protection contre les menaces ciblant les appareils, les réseaux et l’identité des utilisateurs. BlackBerry® Protect exploite l’IA pour prévenir les menaces connues, inconnues et de type "zero-day", tandis que BlackBerry Gateway garantit que les réseaux d’entreprise ne sont accessibles qu’à des appareils sains et de confiance.

BlackBerry Optics 3.0 sera disponible au deuxième trimestre 2021 et BlackBerry® Gateway en mai 2021.