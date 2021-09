BlackBerry propose une authentification modernisée et sécurisée pour Microsoft 365

septembre 2021 par Marc Jacob

Les utilisateurs de Microsoft 365 peuvent désormais bénéficier d’une version sécurisée et moderne de l’authentification dans le cloud, en plus des environnements « on-premise » par BlackBerry. En outre, l’intégration entre BlackBerry UEM et Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) a été optimisée pour garantir une authentification sécurisée et une bonne gestion des paramètres de sécurité.