BlackBerry présente AtHoc Managed Services

juin 2020 par Marc Jacob

BlackBerry Limited lance BlackBerry AtHoc Managed Service qui met à disposition le système BlackBerry AtHoc complet en tant que service managé et fourni par BlackBerry. Il permet à toute organisation, quelle que soit sa taille, d’établir rapidement et de maintenir les opérations de communication de crise traditionnellement utilisées par les entreprises de grande taille.

Les événements actuels ont contraint les entreprises à réévaluer l’efficacité de leur programme de communication de crise pour protéger leurs employés et leurs activités. Entre les interruptions d’activité à gérer, le travail à distance forcé et le retour au bureau, les entreprises ont désormais besoin de disposer, en continu, de fonctionnalités de communication de crise.

Cependant, établir et maintenir une plateforme de communication de crise efficace requiert des équipes spécialisées et une expertise technique que certaines entreprises n’ont pas. BlackBerry AtHoc Managed Service met à disposition des clients des fonctionnalités de communications, des alertes et une assistance de gestion de crise 24h/24 et 7j/7 (dont la possibilité d’envoyer des alertes au nom des clients afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs activités essentielles). Ils peuvent également partager des notifications avec des organismes gouvernementaux ou d’autres entreprises par le biais de la plateforme BlackBerry AtHoc. L’effet réseau renforce l’efficacité des opérations de communications critiques de toutes les entreprises participantes.