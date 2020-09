BlackBerry ouvre de nouveaux datacenters européens dédiés à sa solution AtHoc

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

L’UE a récemment inclus une nouvelle directive dans le Code Européen des Communications Electroniques (EECC). D’ici 2022, tous les États membres de l’UE devront avoir mis en place un système d’alerte publique afin de protéger les citoyens. En cas de catastrophe naturelle, d’attaque terroriste ou d’autres types d’événements majeurs, le système enverra des alertes sur les téléphones mobiles des citoyens et des ressortissants étrangers présents dans la zone d’alerte.

BlackBerry AtHoc est une plateforme de gestion d’événements critiques. Elle permet aux organisations d’acquérir une connaissance de la situation en cours et de garantir la sécurité de leurs employés en cas d’urgence, en offrant une communication bidirectionnelle à travers toute l’organisation et à destination de n’importe quel appareil : applications mobiles, sirènes, ordinateurs de bureau, panneaux d’informations, etc.

Les entreprises pourront désormais assurer leur conformité avec les réglementations européennes en matière de protection de données et se préparer aux directives d’alerte publique via le stockage des données personnelles dans les nouveaux datacenters de BlackBerry situés aux Pays-Bas et en France. Ces derniers viennent s’ajouter à celui déjà existant au Royaume-Uni.