BlackBerry obtient la note AAA dans le test de réponse aux failles de SE Labs

août 2021 par Marc Jacob

BlackBerry Limited annonce les résultats du « test Breach Response » de SE Labs sur BlackBerry® Protect et BlackBerry® Optics, ses produits de protection des endpoints (EPP) et de détection et réponse aux endpoints (EDR) basés sur l’IA. La solution combinée EPP et EDR a été capable de fournir une prévention et une détection complète, ainsi qu’aucun résultat faux positif. Ses excellentes performances lui ont permis d’obtenir la note maximale AAA décernée par SE Labs.

SE Labs a soumis les solutions BlackBerry Protect et BlackBerry Optics à une série d’attaques en situation réelle, conçues pour compromettre les systèmes et pénétrer les réseaux cibles. Ils ont utilisé les mêmes techniques que cybercriminels et autres pirates emploient pour compromettre les systèmes et réseaux dans le monde réel.

Selon le rapport de SE Labs, « Breach Response Test Protection Mode : BlackBerry Protect and Optics », les produits ont détecté et protégé pleinement contre toutes les menaces. En effet, dans tous les cas de figure, les menaces n’ont pas pu dépasser les premières étapes de la chaîne d’attaque. Dès que les systèmes cibles ont été exposés aux menaces, celles-ci ont été immédiatement détectées et leur exécution a été bloquée les empêchant ainsi de causer des dommages, comme le vol de données.

Billy Ho, EVP Product Engineering chez BlackBerry, a déclaré : « Les résultats du test SE Labs renforcent ce que nous avons vu avec les récentes attaques de ransomware telles que DarkSide, Conti et REvil - que la meilleure stratégie consiste à donner la priorité à la prévention, puis à la détection et à la réponse, et nos produits Cylance axés sur l’IA sont extrêmement efficaces pour prévenir et détecter les failles potentielles, même lorsque les attaques n’ont jamais été identifiées auparavant ».

Société de test privée, indépendante, qui évalue les produits et services de sécurité, SE Labs est en mesure de tester plusieurs fonctions d’un produit en reproduisant intégralement les techniques des attaquants et en suivant la chaîne d’exécution de l’attaque. Leurs tests sont rigoureux et stimulants, impliquant 40 attaques différentes de quatre groupes APT différents.

« Il est toujours préférable de comprendre les capacités des différents produits de sécurité avant d’en avoir besoin dans un scénario réel », a déclaré Simon Edwards, PDG de SE Labs. « Les rapports de test Breach Response de SE Labs aident les organisations à évaluer lesquels sont les meilleurs pour répondre à l’ensemble de leurs besoins respectifs. BlackBerry Protect et Optics ont obtenu des résultats admirables, offrant une couverture complète de détection et de protection contre toutes les attaques, tout en permettant à toutes les applications légitimes de fonctionner. Il s’agit d’un résultat exceptionnel dans le cadre d’un test exigeant. L’engagement de BlackBerry auprès de SE Labs témoigne d’une grande confiance dans ses produits ».