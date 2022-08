BlackBerry obtentient la nouvelle certification de conformité FACE™ (Future Airborne Capability Environment)

août 2022 par Marc Jacob

BlackBerry Limited annonce que sa plateforme de développement logiciel, QNX® Software Development Platform 7.1 est en conformité avec le dernier Standard Technique « Future Airborne Capability Environment » (FACE™) sous la forme d’une « Unité de Conformité » (UoC) de caractère général. Ce dernier permet aux développeurs de déployer rapidement des solutions sûres et sécurisées basées sur la plateforme BlackBerry® QNX® pour fournir des fonctionnalités aux véhicules de défense toujours plus compétitives et rentables.

Le Standard Technique FACE est le standard mondial ouvert qui a pour objectif de rendre les systèmes informatiques plus pérennes, interopérables, portables et sécurisés. Les solutions conformes au Standard Technique FACE peuvent être utilisées (et réutilisées) par les fournisseurs et les intégrateurs de systèmes dans différents programmes de défense mondiaux. Le cadre FACE est soutenu par plus de 90 organisations internationales gouvernementales et industrielles. En se conformant à la norme FACE, BlackBerry QNX aide les fabricants et les fournisseurs de services à réduire leurs coûts d’approvisionnement et leur évite d’être liés à un seul fournisseur. Depuis 40 ans, la technologie BlackBerry QNX a aidé des centaines d’entreprises du domaine de l’aérospatiale et de la défense dans le monde entier à construire des systèmes critiques. Cette nouvelle certification FACE permet désormais à ses clients de simplifier le développement, d’accélérer la mise sur le marché et de réduire les coûts de conception de leurs systèmes embarqués critiques.

QNX SDP 7.1 est conforme à la norme POSIX PSE54 « Multipurpose Realtime » 1003.13-2003, ce qui permet aux développeurs de réaliser facilement des conceptions de prototypes sous Linux, avant de passer à QNX en mode production. En outre, QNX® OS for Safety et QNX® Hypervisor for Safety sont certifiés conformes à la toute dernière norme ISO 26262 ASIL D pour l’automobile et IEC 61508 SIL3 pour les systèmes électroniques. Ceci permet ainsi d’obtenir rapidement une certification de sûreté pour une large gamme de systèmes et de dispositifs.

De nombreuses entreprises à travers le monde font confiance au logiciel BlackBerry QNX ; et ce, dans une large gamme de solutions sur les marchés de l’automobile, de la machinerie lourde, de l’industrie, du ferroviaire, de la robotique et du transport. BlackBerry QNX dispose d’un large portefeuille de logiciels de systèmes embarqués conçus pour ces applications, notamment QNX® Hypervisor® et le système d’exploitation temps réel QNX® Neutrino® Real-time Operating System, en plus des middleware et des outils de développement.