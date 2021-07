BlackBerry lance BlackBerry Jarvis 2.0

juillet 2021 par Marc Jacob

La nouvelle version du logiciel BlackBerry Jarvis 2.0 apporte de nouvelles fonctionnalités SaaS afin d’apporter aux développeurs et intégrateurs des fonctionnalités plus intuitives centrées sur les trois domaines les plus importants à valider pour garantir la qualité de leur chaine logicielle : les logiciels Open Source (OSS), les vulnérabilités et expositions communes (CVE) et la gestion de la nomenclature logicielle (SBOM). Le tableau de bord en ligne dédié à l’utilisateur final a également été amélioré : il propose des alertes et des indicateurs spécifiques permettant aux équipes de sécuriser les logiciels contre les menaces connues et renseignées par BlackBerry Jarvis 2.0.

Créée pour répondre à la demande de plus en plus croissante et complexe d’améliorer la lutte contre les cybermenaces dans différents secteurs comme le médical, l’automobile, ou encore l’aérospatial, BlackBerry Jarvis 2.0 permet aux OEM de surveiller la provenance du code de chaque logiciel actif entrant dans leurs chaînes d’approvisionnement afin de s’assurer que ceux-ci sont convenablement sécurisés et mises à jour avec les derniers correctifs.

Créer un logiciel destiné à être équipé dans de nouveaux véhicules n’est pas si facile, d’autant plus qu’il existe à ce jour plus de 150 000 bugs potentiels déclarés à la mi-juillet 2021. Un logiciel complexe destinés aux systèmes d’infodivertissement d’un véhicule peut contenir des centaines de modules logiciels tiers. L’échec de la vérification et de la mise à jour de chaque logiciel ouvre la porte aux pirates et leur permet d’exploiter les potentielles vulnérabilités.

BlackBerry Jarvis 2.0 répond à un besoin de plus en plus important d’identification et de rectification des vulnérabilités et fournit des informations précises et exploitables en seulement quelques minutes - contrairement à une analyse manuelle qui nécessiterait l’intervention et la réquisition d’un grand nombre d’experts sur des durées plus importantes.

« Alors que les chaînes d’approvisionnement en logiciels deviennent de plus en plus complexes et que les attaques se font de plus en plus sophistiquées, la sécurisation des appareils embarqués au niveau de la couche micrologicielle devient une partie intégrante de la gestion de la sécurité des appareils. Avec cette nouvelle version de son logiciel Jarvis, BlackBerry rassemble des années de recherches et de développement en matière de sécurité des dispositifs embarqués en un produit impressionnant et riche en fonctionnalités permettant aux entreprises d’effectuer une analyse binaire des logiciels », a déclaré Hiten SHAH, Analyste Senior chez TechVision, Frost& Sullivan.