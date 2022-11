BlackBerry étend sa collaboration avec AWS afin de déployer son logiciel BlackBerry QNX® dans le cloud

novembre 2022 par Marc Jacob

BlackBerry® QNX® présente son système d’exploitation en temps réel (RTOS) ainsi que sa plateforme de données d’intelligence artificielle (IA) - BlackBerry IVY™ - exécutée nativement sur des applications du service Amazon Elastic Computer Cloud (Amazon EC2), alimentées par des processeurs AWS Graviton2. La solution cloud de BlackBerry® QNX® RTOS fonctionne comme un banc d’essai à architecture cloud-native pour les développeurs et peut être utilisée indépendamment ou conjointement de la solution BlackBerry® IVY™.

Grâce l’accès à QNX® RTOS Neutrino® dans le cloud, des secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale, la défense, le médical, les contrôles industriels et bien d’autres, bénéficieront d’une réduction du temps de développement, tout en garantissant la fiabilité des logiciels via les phases de tests, de vérification et de validation.

Par exemple, aujourd’hui dans l’industrie automobile, une voiture classique contient plus de 100 millions de lignes de code. Les consommateurs et les autorités de régulation à travers le monde souhaitent de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles capacités des véhicules. Dans ce contexte, la complexité de l’architecture électronique globale du véhicule ne cesse de croître. Les constructeurs automobiles (OEM) subissent alors une pression énorme pour créer, tester et valider l’ensemble de l’écosystème logiciel de leur véhicule tout en respectant les normes de sécurité fonctionnelle (ISO 26262) et de cybersécurité (ISO 21434). L’accès à la solution cloud native BlackBerry® QNX RTOS® exploitée sur AWS, permettra de relever certains de ces défis et de réduire les « frictions entre développeurs » en permettant aux constructeurs automobiles de rationaliser leurs efforts de développement dans le cadre de la livraison des véhicules du futur définis par logiciel.

Parmi les premières applications, des développeurs de la clientèle sélectionnés pourront exploiter pleinement les possibilités du cloud de BlackBerry IVY. Lors du salon AWS re:Invent 2022, la démonstration montrera comment il sera possible d’exploiter le cloud pour rationaliser le développement, les tests et l’intégration de solutions automobiles basées sur l’intelligence artificielle, qui pourront ensuite être déployées pour fonctionner dans les véhicules sur du hardware de classe automobile.

Des premières versions du projet « OS in the Cloud » ont été proposées à certains OEM et fournisseurs Tier 1 dont Marelli, fournisseur mondial de composants automobiles, afin de lancer leur phase de test dans le cadre du développement de sa prochaine génération de technologies automobiles.