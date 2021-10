BlackBerry étend les fonctionnalités de sa solution Managed Detection and Response (MDR) en lançant BlackBerry Guard 2.0

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Cette solution, améliorée, permettra de répondre plus efficacement aux besoins des entreprises et de les aider à faire face à l’environnement changeant des menaces.

BlackBerry Limited annonce la sortie d’une nouvelle mise à jour de sa solution BlackBerry® Guard 2.0. Ce service de Managed Detection and Response (MDR) comprendra désormais une technologie de défense contre les menaces mobiles (MTD) basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des fonctionnalités d’analyse du réseau et des risques liés aux comportements des utilisateurs. Grâce à ces capacités améliorées, BlackBerry protégera les entreprises de toutes tailles contre la recrudescence des attaques par phishing, sur mobile, ou encore par logiciels malveillants. Cette solution BlackBerry aidera également les entreprises à lutter contre la propagation des attaques et des menaces internes provenant de personnel autorisé ou d’informations d’identification compromises.

Le service managé BlackBerry® Guard 2.0 fonctionnera sous forme d’abonnement et s’appuiera sur les experts en cybersécurité de BlackBerry, ainsi que sur la plateforme IA de Cylance®, afin d’assurer une protection, une détection et une réponse en continu. La plateforme offrira désormais un nouveau portail pour les clients et les analystes, ainsi qu’une assistance multirégionale. La plateforme proposera prochainement des renseignements sur les données recueillies grâce à BlackBerry® Protect Mobile, BlackBerry® Gateway et BlackBerry® Persona pour une protection plus large et une visibilité accrue sur l’écosystème des terminaux d’une entreprise.

BlackBerry® Guard 2.0 fournira des services de cybersécurité essentiels, pour prévenir, détecter et répondre rapidement aux menaces, tels que :

Une protection des endpoints basée sur l’IA : le système de Machine Learning avancé repère, dans l’environnement, les logiciels malveillants et menaces opérant sans fichier, ainsi que celles en relation directe avec les utilisateurs ;

Une surveillance 365/24/7 : surveillance constante, y compris pendant la nuit, le week-end et les jours fériés ;

Une chasse aux menaces en continu : la solution recherche sans interruption les tactiques, techniques et procédures (TTP) les plus utilisées par les hackers afin de découvrir les menaces plus subtiles ;

Un croisement continue de renseignements sur les menaces : la solution multiplie ses performances grâce à la mise en corrélation des derniers renseignements sur les menaces avec les données environnementales ;

Une réponse rapide automatisée : la solution ralentit et contient rapidement les cyberattaques ou compromissions de sécurité, puis avertit les titulaires de comptes pour assurer une transparence maximale ;

Une authentification continue : Cylance AI exploite la biométrie passive et l’analyse comportementale pour déterminer un niveau de risque en temps réel et protéger les ressources de l’entreprise

Une détection des menaces mobiles : cette solution offre une protection étendue pour la flotte d’appareils mobiles de l’entreprise ;

Le renforcement de l’offre Zero Trust de BlackBerry : elle permet un contrôle des accès plus poussé grâce à l’authentification de la couche réseau et aux contrôles d’accès réseau granulaires qui empêchent les utilisateurs d’accéder à des sites potentiellement malveillants (gestion de la réputation IP).