BlackBerry et Okta s’associent pour offrir des fonctionnalités de gestion d’identité et des accès transparentes

novembre 2021 par Marc Jacob

De nombreuses entreprises ont des difficultés d’adaptation aux nouvelles conditions imposées par le télétravail. Dans ce contexte, la principale problématique pour les entreprises est de s’assurer que les salariés puissent travailler de manière transparente et sécurisée depuis n’importe quel appareil et de n’importe où. L’intégration d’Okta et de BlackBerry UEM permet aux entreprises de proposer une authentification transparente, d’optimiser la productivité des salariés et de maintenir une sécurité optimale. L’authentification est un élément fondamental d’une stratégie Zero Trust.

BlackBerry UEM, solution complète de gestion des endpoints disposant d’un haut niveau de sécurité, assure la productivité des employés au travers des appareils, des applications, des utilisateurs et des cas d’utilisation des entreprises. BlackBerry UEM est utilisé par de nombreuses entités parmi les plus importantes au monde, telles que des gouvernements, des établissements financiers ou de santé, etc. La solution a reçu le plus grand nombre de certifications gouvernementales du secteur (FedRAMP, NIAP, DoDIN APL et NSA CSfC).