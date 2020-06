BlackBerry et Intel s’associent pour lutter contre le cryptojacking

juin 2020 par Marc Jacob

Pour détecter les logiciels malveillants de cryptojacking avancés, BlackBerry Optics Context Analysis Engine (CAE) exploite la télémétrie du CPU issue de la technologie Intel® Threat Detection Technology (Intel® TDT) afin de fournir aux entreprises et aux PMEs, un système de détection de pointe contre les tentatives d’attaques par cryptojacking. BlackBerry et Intel ont collaboré pour mettre au point une technologie efficace permettant de stopper ce type d’attaque. Facile à configurer et sans impact sur le processeur, la technologie aide les entreprises à détecter et à minimiser l’impact du cryptojacking avec une plus grande précision et de meilleurs résultats pour tous les types de workflow s’exécutant sur les systèmes d’exploitation Windows® 10.

Le cryptojacking consiste à installer un logiciel malveillant sur un appareil afin de détourner la puissance de calcul et ainsi exploiter la crypto-monnaie à l’insu de l’utilisateur. De nombreuses attaques par cryptojacking utilisent de petites quantités de puissance provenant de différentes machines afin de créer un « pool » de puissance de traitement. Cette technique fait des grandes entreprises une cible idéale, car une fois l’accès obtenu, plusieurs machines peuvent être infectées. Selon un récent rapport, « environ 10 % des entreprises auraient été victimes (et auraient bloqué) des logiciels malveillants dédiés au vol de crypto-monnaie au cours de l’année ».