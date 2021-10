BlackBerry et Deloitte s’unissent pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement en logiciels IoT

octobre 2021 par Marc Jacob

BlackBerry Limited et Deloitte annoncent ce jour mettre en commun leurs efforts pour aider les équipementiers et les développeurs d’applications critiques à sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement en logiciels. Dans le cadre de cet accord, Deloitte s’appuiera sur l’outil phare d’analyse de composition logicielle de BlackBerry, BlackBerry® Jarvis™, pour fournir des analyses de logiciels open-source (OSS), de CVE[1] et de nomenclatures logicielles (SBOM) pour le compte de leurs clients des secteurs médical, automobile et aérospatial, leur permettant ainsi de maintenir la sécurité des logiciels grâce aux renseignements exploitables fournis par la plateforme.

Un des ministères des transports des membres du G7 a choisi de faire appel à cette offre conjointe de logiciels et de services pour assurer la sécurité de sa gestion du trafic et plus globalement de son infrastructure de transport.

Conçu pour répondre au développement et à la complexification du paysage des menaces de cybersécurité dans les chaînes d’approvisionnement de logiciels multi-niveaux, BlackBerry® Jarvis™ permet aux OEM d’inspecter la provenance de leur code et de celui chaque actif logiciel qui entre dans leur chaîne d’approvisionnement globale afin de garantir que leurs produits sont à la fois sécurisés et mis à jour avec les correctifs de sécurité les plus récents.

BlackBerry® Jarvis™répond au besoin d’identification et de remédiation des vulnérabilités en les identifiant, puis en fournissant des informations approfondies et exploitables en quelques minutes - contrairement à une analyse manuelle qui nécessiterait l’implication d’un nombre important d’experts sur un temps conséquent.